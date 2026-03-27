Maltempo Sicilia, a Messina scatta l’emergenza neve: bufere anche in collina, problemi alla viabilità | FOTO

Il calendario segna primavera, ma i Nebrodi sembrano congelati in pieno inverno. In una giornata eccezionale per il meteo a Messina a fine marzo, le eccezionali nevicate in primavera hanno creato una situazione di vera e propria emergenza, colpendo le zone a partire dai 600 metri di quota. Questa violenta ondata di maltempo, provocata dal Ciclone Polare Deborah, ha trasformato il paesaggio e, soprattutto, reso estremamente complessa la sicurezza stradale nelle aree montane. La Città Metropolitana di Messina, con base operativa a Palazzo dei Leoni, si trova costretta a combattere contro l’accumulo rapido di neve e la formazione di ghiaccio, elementi che minacciano la circolazione viaria provinciale e l’isolamento dei comuni dell’entroterra. In città, nel capoluogo, sono caduti oltre 40mm di pioggia ed è il giorno più freddo dell’anno con una minima di +7°C e una massima di +11°C. In Provincia spiccano i 52mm di Montagnareale, sui Nebrodi, ma le piogge sono molto estese su tutta la costa tirrenica, con abbondanti nevicate a bassa quota.

Il piano operativo d’emergenza: spazzaneve in azione sulle arterie strategiche

Di fronte a questo scenario critico, l’Amministrazione Provinciale ha dovuto riattivare tempestivamente il proprio piano operativo invernale, un protocollo di solito riservato ai mesi più freddi. Il coordinamento delle operazioni è affidato a Gaetano Maggioloti, responsabile del Servizio di Gabinetto Istituzionale, che dirige le squadre sul territorio e assicura il flusso di comunicazioni e verifiche operative. In prima linea, i tecnici della Direzione Viabilità, sotto la guida dell’ingegnere Biagio Privitera, lavorano in sinergia con gli operatori dell’Autoparco. Questi ultimi sono impegnati con mezzi spazzaneve e attrezzature per il trattamento del manto stradale, combattendo contro i cumuli di neve particolarmente abbondanti alle quote più elevate. Gli interventi sono concentrati sugli assi montani strategici: la Strada Provinciale 168 Caronia–Capizzi, la Strada Provinciale 166 Portella Bufali–Cesarò, e la Strada Provinciale 167 dell’Ancipa verso San Teodoro, tutte arterie fondamentali per i collegamenti tra l’entroterra e la costa tirrenica.

Obiettivo sicurezza: circolazione garantita nonostante le difficoltà

L’intervento della Città Metropolitana è focalizzato sulla priorità assoluta di garantire la sicurezza della viabilità in una regione montana nota per la sua asperità. Senza questi interventi continui di sgombero neve e trattamento antighiaccio, l’asse montano rischierebbe il blocco totale, mettendo in serio pericolo gli automobilisti. La sfida è complessa, data l’eccezionalità dell’evento, ma finora la tempestività delle operazioni ha avuto successo. Grazie alla sinergia tra i vari settori dell’Ente e alla velocità di reazione delle squadre, è stato possibile mantenere la piena transitabilità per i residenti e i pendolari che devono spostarsi tra i comuni interni e la costa tirrenica. L’azione rapida ha prevenuto situazioni di pericolo critico e garantito che i collegamenti vitali non venissero interrotti.

Monitoraggio costante e impegno politico per fronteggiare le criticità

Nonostante i primi successi nel mantenimento della viabilità, l’emergenza meteo a Messina non può dirsi superata. Le squadre tecniche e operative rimangono mobilitate sul territorio per un monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche, pronte a intervenire nuovamente qualora si verificassero ulteriori precipitazioni o cali di temperatura. L’Amministrazione è attenta e presente: il vicepresidente metropolitano, Flavio Santoro, sta seguendo l’evolversi della situazione passo dopo passo, in contatto diretto con le squadre sul campo. Santoro ha dichiarato che “la sicurezza della viabilità provinciale è una priorità assoluta” e che l’Ente sta “lavorando senza sosta per assicurare interventi tempestivi e coordinati, pronti a fronteggiare ogni ulteriore criticità legata al maltempo“. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno totale di Palazzo dei Leoni, che continuerà a mantenere attivi mezzi e personale per tutta la durata dell’emergenza meteorologica, allo scopo di assicurare la funzionalità della rete viaria e la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada.

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