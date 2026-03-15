Maltempo Piemonte, chiuse alcune strade provinciali nel Biellese: in valutazione l’evacuazione degli ospiti dagli alberghi

“In quanto interessate da slavine e da detriti portati a valle”, le strade provinciali sul versante di Valdilana e della Valle Cervo “non sono allo stato percorribili“. Lo comunica in una nota la prefettura di Biella, al termine della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi convocato dal prefetto a seguito delle abbondanti nevicate registrate nelle scorse ore. Il Centro Coordinamento Soccorsi “ha sospeso la riunione e riprogrammato la stessa per 9.30 di domani, allo scopo di valutare le modalità di evacuazione in sicurezza degli ospiti delle strutture alberghiere presso le località interessate”.

“Ove le condizioni lo consentano – si legge – è previsto un primo intervento di sgombero nelle ore pomeridiane odierne, con un prosieguo delle stesse domani. Si raccomanda, pertanto, di non avventurarsi per raggiungere le località interessate anche perché il rischio slavina permane anche per le prossime 36 ore come da odierno bollettino di Arpa Piemonte”. Nella località di sciistica di Bielmonte, gli impianti di risalita sono rimasti fermi.

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