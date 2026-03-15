Maltempo Piemonte, esonda il torrente Erro a Ponzone: strade allagate e invito alla prudenza

Tanta paura ma al momento nessun ferito per l’esondazione del torrente Erro, avvenuta nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 marzo 2026, in località Schiappato, nel comune di Ponzone, nell’Alessandrino. L’episodio è legato alle piogge intense che hanno interessato il settore appenninico al confine tra Piemonte e Liguria, con rovesci persistenti che hanno rapidamente fatto salire il livello dei corsi d’acqua. Secondo quanto segnalato dalla Protezione Civile, il torrente è fuoriuscito dagli argini in alcuni tratti, invadendo aree limitrofe e provocando allagamenti diffusi nelle zone pianeggianti. Alcune strade secondarie risultano difficilmente percorribili o parzialmente chiuse, mentre proseguono i controlli sulle infrastrutture e sui punti più critici lungo l’alveo.

Sul posto sono attivi i volontari di Protezione Civile e le forze dell’ordine, impegnati nel monitoraggio del livello dell’acqua e nell’ausilio alla popolazione. Ai residenti è stato raccomandato di limitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate, di non avvicinarsi agli argini e di evitare in ogni caso di attraversare zone allagate sia a piedi che in auto.

La situazione rimane sotto osservazione, anche in considerazione delle ulteriori precipitazioni attese nelle prossime ore. La Protezione Civile invita i cittadini a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni fornite dai Comuni e dai servizi di emergenza, così da ridurre al minimo i rischi per la sicurezza di persone e mezzi.

Già nel tardo pomeriggio di ieri la stazione idrometrica di Cartosio Ferro aveva fatto registrare un livello dell’acqua pari a 1,77 metri alle ore 18:30, valore che aveva raggiunto la soglia gialla di presoglia, indicativa di un aumento significativo del corso d’acqua. Sempre nel corso della giornata di ieri il torrente aveva toccato il minimo di -0,71 metri alle ore 11:00, per poi crescere rapidamente nelle ore successive fino al picco serale.

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