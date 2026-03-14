Maltempo Piemonte, la neve scende fino in fondovalle nell’Ossolano: imbiancata anche Domodossola, ed è solo l’inizio | FOTO

Entra nel vivo l’ondata di maltempo in atto sul Nord-Ovest, con la quota neve che in Piemonte è scesa fino ai fondovalle nell’Ossolano, tanto che la neve ha iniziato ad imbiancare anche Domodossola, Comune del Verbano che si trova tra i 250 e i 300 metri di quota. Quota neve fin sotto i 200 metri nel fondovalle ossolano. E potrebbe caderne ancora parecchia fino a stanotte, dato che nelle prossime ore i fenomeni sono attesi in ulteriore intensificazione. Tutte zone che saranno letteralmente seppellite entro la mattina di domani a quote bassissime.

“Tra la notte odierna e le prime ore di domani si formerà una depressione sul Golfo Ligure, con conseguente maltempo sul Piemonte. Sono previste precipitazioni diffuse, forti sul settore orientale, con picchi molto forti sull’alto Piemonte e al confine con la Liguria; valori generalmente moderati altrove. Quota neve minima all’alba di domani sui 400 metri sul Cuneese, sui 500-700 metri nelle valli alpine interne. Forte ventilazione sull’Appennino”, si legge nel bollettino di allerta emesso da Arpa Piemonte. Sono attesi elevati valori di neve fresca in circa 36 ore, con picchi di oltre un metro di neve sulle Alpi settentrionali, 70-80cm su Graie e Marittime e 30-40cm sulle Cozie.

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