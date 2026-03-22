Maltempo Piemonte, neve fino a 550 metri nelle Valli di Lanzo e sulla sommità collinare di Torino | FOTO

Ultimi rovesci di neve in Piemonte, con la perturbazione responsabile delle intense nevicate delle scorse ore che si sta allontanando dalla regione. Una perturbazione molto intensa per il periodo, che ha portato fino a 40-50cm di neve in quota ma che ha portato la neve anche fino a quote basse per il periodo. All’interno delle Valli di Lanzo, nel Torinese, i primi accumuli al suolo si registrano dai 530-550 metri grazie ai forti rovesci delle prime ore del mattino, mentre si registrano fiocchi tra la pioggia fino a 400-450 metri di quota. In mattinata qualche fiocco di neve, pur senza accumulo, si è fatto vedere anche sulla sommità collinare di Torino, al Bric della Maddalena. Neve a bassa quota anche nel Cuneese, dove è scesa in prossimità dell’altopiano tra Saluzzo, Cuneo e Mondovì.

Tanta neve al Colle del Lys, a 1.300 metri nel Torinese, dove gli accumuli di neve fresca superano i 40cm. All’Alpe di Mera, località del Vercellese tra i 1.500 e i 1.700 metri, il nivometro è quasi completamente sommerso dalla neve: complessivamente infatti sono presenti circa 180cm di neve, di cui circa 40cm di neve fresca.

Come detto, la perturbazione si sta allontanando dal Piemonte. Attualmente le precipitazioni sono in esaurimento un po’ su tutta la regione, salvo gli ultimi rovesci sulle Alpi. Prime schiarite già in serata a partire dalle pianure orientali.

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