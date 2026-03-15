Maltempo Piemonte: oltre un metro di neve ad Alagna, chiuse diverse strade tra Valsesia e VCO per il rischio valanghe | FOTO e VIDEO

Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno colpito duramente il Piemonte, portando piogge battenti in pianura e nevicate straordinarie sull’arco alpino. La situazione più complessa si registra nel Nord della regione, dove Arpa Piemonte ha confermato un’allerta arancione per valanghe, mentre nei settori nord-occidentali, nel Cuneese e nelle aree di confine con la Liguria restano attive allerte gialle per neve e rischio idrogeologico. In provincia di Vercelli, la località di Alagna è stata sommersa da oltre un metro di neve fresca. Il pericolo valanghe ha costretto la Provincia a disporre l’immediata chiusura di diverse arterie fondamentali per la circolazione locale in Valsesia: sono attualmente interdette al traffico la strada provinciale 10, nel tratto tra Rimella e Rima, la provinciale 124 tra le frazioni Ferrate e Carcoforo, e la provinciale 82 nel tratto che collega la frazione Piana a Rassa.

Situazione critica nel Verbano-Cusio-Ossola

Il territorio del Verbano-Cusio-Ossola (VCO) sta vivendo ore di particolare tensione, segnate da una lunga serie di incidenti stradali iniziata nel pomeriggio di ieri, tra cui il gravissimo scontro avvenuto a San Domenico di Varzo. Qui, le fitte nevicate in Ossola e le piogge persistenti sui laghi hanno reso necessaria la chiusura di numerosi tratti della rete Anas.

La statale 337 della Val Vigezzo è bloccata nel territorio di Trontano a causa della neve e della caduta di rami sulla sede stradale, mentre la statale 549 di Macugnaga è stata temporaneamente interdetta tra Colasca e Castiglione in ottemperanza all’ordinanza Anas 971/2025. Pericolo valanghe anche sulla statale 33 del Sempione, chiusa in località Iselle, e sulla statale 659 della Valle Antigorio e Val Formazza, dove il transito è sospeso in località Roccette. Anche la circolazione ferroviaria ha subito pesanti ripercussioni: la linea Vigezzina-Centovalli è ferma per danni alla rete elettrica causati dal peso della neve, con l’attivazione di bus sostitutivi per garantire i collegamenti.

Interventi di emergenza e frazioni isolate

L’isolamento colpisce duramente anche le alte valli: l’amministrazione di Baceno ha chiuso preventivamente la strada tra Goglio e l’Alpe Devero, rendendo la località – dove si stimano accumuli fino a 130 cm – irraggiungibile persino a piedi. Anche l’autostrada A26 ha subito restrizioni notturne tra Carpugnino e Gravellona per interventi di ripristino.

In questo scenario, il Comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato oltre 90 interventi di soccorso, lavorando senza sosta per liberare le strade dai detriti, gestire smottamenti e assistere le strutture in difficoltà. Tra queste, una casa di cura a Montescheno è rimasta senza energia elettrica, supportata ora dalla Protezione Civile, mentre a Verbania la strada per l’Eremo di Miazzina, inizialmente bloccata da una caduta massi, è stata parzialmente riaperta solo per i mezzi di soccorso. Le squadre di emergenza sono tuttora impegnate nel taglio di piante e nella rimozione di ostacoli in Valle Anzasca, Val Vigezzo e Val Bognanco, nel tentativo di riaprire i varchi necessari al passaggio dei mezzi spazzaneve.

Problemi elettrici per la neve, bloccata la ferrovia Vigezzina

A causa del maltempo e delle forti nevicate lungo il percorso ferroviario, il servizio tecnico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, durante le attività ispettive, ha evidenziato problemi di tensione elettrica che non consentono la circolazione ferroviaria, su tratta italiana, da Trontano (Verbano-Cusio-Ossola) al confine svizzero. Regolare il servizio Domodossola – Trontano.

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