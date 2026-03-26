Maltempo Piemonte, raffiche di oltre 100km/h nell’Alessandrino: danni e blackout

Decine di chiamate alla Sala operativa dei Vigili del Fuoco per il vento forte che sta sferzando buona parte del territorio della provincia di Alessandria, con picchi di oltre 100km/h. “Stiamo rispondendo a oltranza – fanno sapere i centralinisti -. Siamo, soprattutto, impegnati in interventi per piante, pali e rami pericolanti, anche caduti in strada”. Squadre al lavoro nel Casalese, Novese, Valenzano, Tortonese e Alessandria città, dove a essere maggiormente colpito è stato il quartiere Cristo. Inevitabili i disagi alla viabilità, con temporanee chiusure di strade, come a San Salvatore Monferrato.

Blackout

Disagi anche per l’energia elettrica. A Casal Cermelli, a pochi chilometri da Alessandria, il sindaco Antonella Cermelli ha parlato di un’interruzione di poche ore in frazione Portanova. “Fortunatamente – sottolinea – senza criticità per gli ospiti della Casa di riposo“. È mancata la corrente anche a Vignole Borbera, all’imbocco della valle omonima.

Picchi di oltre 100km/h

Tra i picchi massimi del vento, i valori registrati e pubblicati dal sito dell’Arpa riportano: 102,2km/h a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese); 82,1km/h a Casale Monferrato; 79,2km/h a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera). Ad Alessandria raffiche vicino ai 70km/h nel sobborgo di San Michele e di 65,5km/h in quello di Lobbi.

Dalla tarda serata, prevista una parziale attenuazione dei venti sul settore occidentale ma rinforzi persistenti e ancora sostenuti sul Piemonte orientale fino alla tarda mattinata di domani. Temporaneo e marcato calo delle temperature, con gelate in pianura e in aree vallive.

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