Maltempo Piemonte, riaprono alcune strade del VCO dopo le forti nevicate

Gli interventi di Anas hanno permesso di riaprire alcune strade nel VCO chiuse a seguito delle ingenti nevicate delle scorse ore o del pericolo valanghe. Anas ha riaperto al traffico sia la strada statale 337 della Val Vigezzo dal km 19 al km 29,680 a Trontano (VCO) sia la strada statale 33 del Sempione dal km 141 al km 144,430 in località Iselle (VCO). Riaperta anche completamente al traffico la SS549 di Macugnaga a Calasca Castiglione (VCO). Al momento permane la sola chiusura della strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza (VCO).

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