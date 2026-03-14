Maltempo Piemonte, terribile incidente: suv esce di strada nella neve, muore un uomo di 30 anni

Un uomo di circa 30 anni è morto in un incidente avvenuto questo pomeriggio a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. L’auto su cui viaggiava insieme ad altri giovani è uscita di strada mentre percorreva la provinciale 153, che porta a San Domenico. L’incidente è avvenuto nei pressi della località Gebbo. L’allarme è scattato poco prima delle 17. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. La zona è stata colpita nelle ultime ore dal maltempo, con precipitazioni anche nevose. Sono complessivamente cinque, stando a quanto riportato dal 118, le persone trasportate all’ospedale di Domodossola in seguito all’incidente.

Dalle prime informazioni raccolte pare che l’auto, un suv sul quale viaggiavano almeno sei persone tra i 28 e i 31 anni, scendesse da San Domenico, dove hanno sede anche gli impianti sciistici, verso Varzo. Nei pressi della località Gebbo, per cause da accertare, ha sbandato, sfondando il guardrail e cadendo nella scarpata finendo poi contro un edificio più in basso. Lunghe le operazioni di soccorso, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dal veicolo incastrati nelle lamiere della vettura.

L’intervento è reso complicato anche dalle difficoltà di raggiungere l’area a causa del maltempo: nella zona nevica da questa mattina, anche se si tratta di “una nevicata normale, non eccezionale” ha detto all’Ansa il sindaco di Varzo Bruno Stefanetti.

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