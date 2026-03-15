Maltempo, piogge monsoniche nella notte tra Calabria e Sicilia: il Ciclone Jolina inizia a fare sul serio. Fiato sospeso per lunedì, allerta arancione e scuole chiuse

Piogge monsoniche stanno colpendo gran parte di Calabria e Sicilia in questa notte di metà marzo. Diluvia in modo torrenziale a valle, nevica in montagna oltre i 1.600 metri di altitudine circa, con accumuli abbondanti in tutti i rilievi. La Calabria è flagellata dai fenomeni più estremi: piove a dirotto in tutta la Regione con forti venti di scirocco. Tra le località più colpite dalle piogge, in termini di dati pluviometrici spiccano i 184mm caduti a Santa Cristina d’Aspromonte nel reggino, i 109mm a Serralta sulle Serre, i 75mm a Cotronei in Sila, e anche i 55mm a Falerna sulla costa tirrenica. Praticamente diluvia in tutto il territorio regionale con fenomeni estremi dal Pollino allo Stretto.

A Reggio città, il rain/rate (intensità della pioggia) ha superato i 25mm/hr proprio in tarda serata, e l’accumulo viaggia spedito verso i 15mm giornalieri. Sono piogge eccezionali considerando che gennaio e febbraio si sono conclusi con record pluviometrici eccezionali in tutto il territorio calabrese.

Situazione analoga in Sicilia, dove spiccano i 111mm di pioggia cumulati oggi a Rimiti, sui Peloritani, e i 107mm a Giarre, sul versante orientale dell’Etna. Tante località hanno superato i 100mm giornalieri tra l’Etna e i Peloritani, proprio l’area che domani sarà bersagliata dai fenomeni più estremi. A proposito, domani – lunedì 16 marzo – le scuole rimarranno chiuse in centinaia di comuni calabresi e siciliani, tra cui spiccano Catania, Siracusa, Acireale, Giarre, Reggio Calabria, Catanzaro, Lamezia Terme, Vibo Valentia (qui l’elenco completo). La fase peggiore sarà in serata: le piogge attese domani sono superiori al triplo rispetto a quelle, già estreme, di oggi.

Nelle mappe di seguito il parziale delle piogge giornaliere di oggi, domenica 15 marzo 2026, in Calabria e Sicilia:

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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