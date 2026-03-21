Maltempo, primo weekend di primavera con instabilità diffusa e temperature invernali: torna la neve sulle Alpi

L’Italia sta vivendo un weekend di marzo caratterizzato da un freddo invernale pungente e da un’instabilità diffusa che non accenna a placarsi. Si tratta di un maltempo tipicamente invernale nonostante questo sia il weekend dell’Equinozio di primavera: le condizioni meteo sul Paese, però, sono tutt’altro che primaverili. Piogge e temporali hanno interessato gran parte d’Italia oggi, sia al Nord che al Centro-Sud: in parte si è trattato di temporali pomeridiani, in parte è il maltempo dovuto ad una goccia fredda proveniente dalla Russia sull’Europa centrale e sulle Alpi. Sta già nevicando, infatti, sull’arco alpino, soprattutto in Trentino Alto Adige.

Temperature invernali e piogge

Le temperature dopo il tramonto sono già fredde, scese su valori tipicamente invernali in tutto il Paese da Nord a Sud. Attualmente abbiamo: +7°C all’Aquila, Campobasso, +9°C a Catanzaro, Ragusa, +10°C a Bolzano, Perugia, +11°C a Cuneo, Foggia, Brindisi, Cosenza, +12°C a Trento, La Spezia, Aosta, Taranto, Bari, Catania, +13°C a Roma, Milano, Lodi, Genova, Imperia, Novara, Alessandria, Venezia, Treviso, Udine, Pordenone, Reggio Calabria, Messina.

Tra i dati pluviometrici, spiccano i 13mm caduti a Bagnara Calabra (RC), 12mm a Scilla (RC), 10mm a Santa Cristina d’Aspromonte (RC), 10mm a Ceranesi, Ventarola-Casanova Rovegno (GE), 9mm a Genova Pra, 7mm a Sciara, Collesano (PA), 6mm a Palermo, Montemaggiore Belsito (PA).

Il maltempo continua anche domani

Le previsioni per domani delineano una domenica di instabilità marcata su gran parte del territorio nazionale. Il cielo sarà coperto da molte nubi che daranno origine a piogge incessanti e temporali sparsi a macchia di leopardo, capaci di colpire con intensità improvvisa sia le zone costiere che l’entroterra. Il vero protagonista sarà però il ritorno delle forti nevicate che interesseranno in modo massiccio il Nord-Ovest e il Sud, imbiancando pesantemente le Alpi e gli Appennini.

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