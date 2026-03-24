Maltempo Puglia, forti grandinate nel Salento: danni alle colture | VIDEO

Maltempo Puglia, tra le zone più colpite dalle grandinate ci sono Calimera, Martano e Vernole

Maltempo Puglia, violenta grandinata imbianca Martano

Una grandinata con chicchi di ghiaccio più grandi di acini d’uva si è abbattuta questa mattina in alcuni comuni del Basso Salento, provocando disagi alla circolazione stradale e danni alle colture. La grandinata, seguita ad un violento temporale, ha creato in poco tempo una coltre bianca nelle campagne e sulle strade. Tra le zone più colpite Calimera, Martano e Vernole. Altre violente grandinate hanno interessato il Gargano in mattinata.

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Vernole
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Vernole

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