Maltempo Sicilia, crolla la SP6 a Motta Camastra: in paese non possono arrivare mezzi di soccorso

Continuano ad emergere danni a causa del maltempo che sta sferzando il Messinese. A Motta Camastra, è crollato un tratto della Strada Provinciale 6 che conduce all’ingresso del centro abitato. Il muro di contenimento ha ceduto trascinandosi dietro un pezzo di strada, che è impraticabile. L’unico collegamento al momento percorribile per entrare o uscire dal paese è una strada comunale sulla quale non possono passare i mezzi pesanti e neppure quelli di soccorso. Il sindaco Carmelo Blancato ha postato su Facebook una foto della frana, scrivendo: “avviso importante, interruzione stradale strada provinciale 6 per crollo muro sottostante, chiusa alla viabilità. Sono già operativo in contatto con la Protezione Civile“.

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