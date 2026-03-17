Maltempo Sicilia, torna a piovere sul Catanese: “strade pericolosissime” | FOTO

Torna a piovere sul versante orientale dell’Etna, dopo un timido miglioramento nel corso della mattinata. Piogge e temporali stanno interessando la costa catanese a partire da Mascali fino ad Augusta e Melilli, sulla costa siracusana, anche se il grosso dei fenomeni in questo momento si mantiene in mare. Nelle ultime 48 ore, sul versante orientale dell’Etna sono caduti oltre 200mm di pioggia al Rifugio Citelli, mentre molte altre località hanno superato i 100mm. Tra questi c’è anche Mascalucia. Dopo le incessanti piogge degli ultimi due giorni, le strade sono molto pericolose da percorrere sulla tratta Zafferana Etnea-Mascalucia, come ci segnala la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, che parla di “asfalto saltato in più punti” e “buche stracolme di acqua difficili da individuare anche a causa della foschia scesa”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.