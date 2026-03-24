Maltempo Sicilia, violenta grandinata sulla Ragusa-Chiaramonte: strada chiusa e auto in panne | FOTO

Una violenta grandinata ha interrotto il transito sulla strada provinciale 10 Ragusa-Chiaramonte, costringendo le auto a fermarsi sulla carreggiata mentre le forze dell’ordine stanno garantendo sicurezza e viabilità alternativa. La grandine si è depositata per una decina di centimetri di altezza sul manto stradale, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che al momento stanno assistendo gli automobilisti in panne, in attesa che i mezzi del Libero consorzio comunale di Ragusa provvedano a rimuovere la grandine dalla strada.

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