Maltempo Puglia, violenta grandinata imbianca San Severo: chicchi enormi, strade bloccate e danni alle colture | VIDEO

Una violenta grandinata ha colpito questa mattina il Foggiano, imbiancando soprattutto il territorio di San Severo e rimandando ancora una volta l’arrivo della primavera. Una cella temporalesca attiva fin dalle prime ore del giorno ha attraversato l’area, accompagnata da pioggia intensa, calo termico e forti rovesci di grandine. I chicchi di ghiaccio, in alcuni casi più grandi di acini d’uva, hanno creato disagi alla circolazione stradale e paura tra gli automobilisti in transito.

In pochi minuti campagne e strade si sono ricoperte da uno strato bianco, con scenari più tipici dell’inverno che della fine di marzo. Particolarmente colpita la contrada San Ricciardo, nel territorio di San Severo, dove si segnalano danni alle colture e interventi di soccorso per ripristinare la viabilità.

I residenti della zona parlano di un ‘temporale improvviso e violentissimo‘, sottolineando come il tempo resti ancora instabile e lontano dai miti standard primaverili.

Maltempo Puglia, violenta grandinata a San Severo: gravi danni all'agricoltura

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