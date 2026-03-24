Maltempo Puglia, San Severo chiede lo stato di calamità dopo la violenta grandinata

La grandine è protagonista della giornata odierna in Puglia, dopo aver colpito diverse zone del Foggiano e del Salento, provocando danni e disagi alla circolazione. Una violenta grandinata ha interessato anche il territorio di San Severo, in provincia di Foggia, lasciando un manto bianco al suolo, quasi come fosse neve. Ingenti i danni al comparto agricolo, al punto che il sindaco Lidya Colangelo annuncia la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. “Un paradosso climatico con conseguenze sull’economia agricola locale”, dice il primo cittadino, perché la grandinata ha coinvolto “terreni vocati alla produzione agricola ad alto reddito e pregio e ricadenti in aree Dop (denominazione origine protetta) e Igp (indicazione geografica protetta)”.

“Abbiamo chiesto alla Regione – dice il sindaco – di operare con estrema tempestività per attivare tutte le azioni utili al riconoscimento dello stato di calamità naturale a causa della forte grandinata che ha interessato il territorio comunale, con l’obiettivo di sostenere le imprese agricole colpite. È stata anche sollecitata l’attivazione delle procedure previste dal fondo di solidarietà, anche in deroga per quanto riguarda gli oneri, al fine di tutelare la continuità e il valore delle produzioni danneggiate“. Il sindaco Colangelo invita “tutti i coltivatori a procedere quanto prima a una stima del danno subito presso la propria azienda, così da fornire un quadro complessivo utile per la tutela, la valorizzazione della coltivazione, della produzione e della commercializzazione delle eccellenze agricole del territorio di San Severo”.

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