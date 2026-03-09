Maltempo USA, il mortale tornado EF-3 del Michigan è tra i più precoci e forti mai registrati nello stato

La Lower Peninsula del Michigan, nel nord degli USA, ha subito diversi tornado mortali il 6 marzo, tra cui un tornado EF-3 a Union City e un altro tornado vicino a Edwardsburg. L’outbreak ha segnato un inizio anticipato della stagione dei tornado senza precedenti per lo Stato dei Grandi Laghi. Mentre il Michigan si colloca nella media degli Stati Uniti per numero medio di tornado all’anno, i tornado di marzo sono rari, secondo Jesse Ferrell, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Il Michigan ha una media di circa 13 tornado all’anno, in base ai dati dal 1995 al 2024. Solo cinque degli ultimi 30 anni hanno registrato tornado a marzo nello stato, ha affermato Ferrell.

Il 6 marzo scorso, almeno tre tornado confermati si sono abbattuti sulla Lower Peninsula del Michigan, causando danni in tre contee e provocando quattro morti. I team di rilevamento del National Weather Service dell’Indiana settentrionale hanno determinato che il tornado di Union City era di grado EF-3 sulla Scala Fujita Migliorata. Con venti di punta stimati a 257km/h, è il tornado più forte ad aver colpito il Michigan dall’aprile 1977, secondo gli esperti di AccuWeather.

È anche il tornado EF-3 più precoce mai registrato in Michigan, superando il precedente record del 15 marzo 2022, quando un tornado EF-3 aveva colpito vicino ad Ann Arbor. Prima del tornado del 6 marzo, il più recente EF-3 nello stato si era verificato a Gaylord il 20 maggio 2022.

La tempistica e la gravità dell’outbreak hanno colto di sorpresa molti residenti.

Nuova ondata di maltempo alle porte

I meteorologi di AccuWeather stanno ora monitorando un’altra ondata di severo maltempo attesa nella sera di martedì 10 marzo in alcune delle stesse aree colpite dalle tempeste della scorsa settimana, con il rischio maggiore di tornado dopo il tramonto, dal Missouri all’Indiana.