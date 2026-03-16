Maltempo USA, neve e vento su East Coast e Midwest: strade bloccate e migliaia di voli cancellati

Neve e vento hanno colpito gli Stati Uniti orientali e il Midwest, bloccando le strade e cancellando oltre 2.000 voli. Il maltempo caotico che ha interessato gli Stati Uniti da costa a costa, dal caldo insolito in California ai venti distruttivi intorno a Washington D.C., ha esposto oltre 100 milioni di persone a condizioni meteorologiche estreme nella giornata di oggi. Le tempeste che hanno colpito la metà orientale del Paese hanno costretto le compagnie aeree a cancellare oltre 2.000 voli in tutto il territorio nazionale, e molte scuole hanno chiuso in anticipo negli stati del Medio Atlantico, dove sono previsti forti venti e tornado. Bufere di neve hanno colpito parti del Michigan, del Wisconsin e del Minnesota, mentre piogge torrenziali hanno allagato case e spazzato via strade alle Hawaii. A Washington, la Camera dei Rappresentanti ha rinviato le votazioni a causa delle difficoltà di viaggio dovute al maltempo.

Oggi potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni in alcuni dei principali aeroporti del Paese, tra cui quelli di Washington, New York e Chicago. “Questo è ciò che accade a marzo e aprile“, ha affermato Brian Hurley, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS). “È uno scontro tra masse d’aria. L’inverno non vuole mollare la presa da nord, e poi ovviamente il sole si sta facendo più forte, le temperature si stanno alzando a sud”.

Il sistema temporalesco che ha scaricato tanta neve nel Midwest si sta dirigendo verso la costa orientale con venti pericolosamente forti e il potenziale di “generare tornado forti e di lunga durata“, ha avvertito il Servizio meteorologico.

La minaccia del vento forte

“Oggi, è il vento la vera minaccia”, ha affermato Victor Gensini, professore di meteorologia alla Northern Illinois University. Un tratto che va da alcune zone del South Carolina al Maryland sembra essere quello con maggiori probabilità di subire i venti più distruttivi nel pomeriggio locale di oggi, ha detto il Servizio meteorologico. Questo potrebbe includere Raleigh, nel North Carolina; Richmond, in Virginia; e la capitale. Il Governatore del North Carolina, Josh Stein, ha esortato i residenti ad attivare gli avvisi di emergenza sui loro telefoni in vista delle raffiche di vento previste superiori a 110km/h.

Oltre alla minaccia per vite umane e proprietà, “che si tratti di raffiche di vento provenienti da una linea di groppo, bufera di neve o neve, o semplicemente vento dovuto alla tempesta, si prevede che diversi importanti aeroporti saranno interessati“, ha affermato il meteorologo senior di AccuWeather, Tyler Roys.

Bufere di neve nel Midwest

Condizioni di bufera di neve sono persistite oggi in alcune zone del Wisconsin e del Michigan, dove la tempesta ha portato fino a 61cm di neve entro la mattina. Ulteriori nevicate, da 30 a 50cm, sono previste oggi nell’alto Michigan, insieme a forti raffiche di vento, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale. Le scuole sono rimaste chiuse oggi in diverse comunità di entrambi gli stati, tra cui Milwaukee e Marquette, nel Michigan.

Accumuli di neve inferiori in località come Chicago e Milwaukee potrebbero creare problemi ai pendolari.

Migliaia di voli cancellati

Le migliaia di voli cancellati in tutto il Paese questa mattina includevano oltre 350 all’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare e altri 200 all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, secondo FlightAware, che monitora le interruzioni dei voli. Più di 2.500 voli hanno subito ritardi in tutto il paese questa mattina. Queste interruzioni si sono verificate un giorno dopo le oltre 3.200 cancellazioni di domenica.

Alluvioni alle Hawaii e tempeste sulla costa orientale

Piogge incessanti hanno provocato frane e allagato case e terreni agricoli alle Hawaii durante il fine settimana. Alcune zone di Maui hanno ricevuto più di 510mm di pioggia, ha detto il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen, in un post sui social media.

Secondo le previsioni, le tempeste sulla costa orientale dovrebbero lasciare dietro di sé un brusco calo delle temperature. Entro martedì mattina, si prevede che le temperature percepite sotto zero avrebbero raggiunto la costa del Golfo e la Florida Panhandle, con allerte meteo in vigore nel sud-est e in alcune zone di Arkansas, Oklahoma, Louisiana e Texas.

A nord, si prevede che la pioggia si trasformi in neve dopo il passaggio del fronte freddo, con possibili forti nevicate nella parte centrale degli Appalachi, in Virginia Occidentale.