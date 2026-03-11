Maltempo USA, serie di tornado tra Indiana e Illinois: due morti, tanti feriti e case rase al suolo | FOTO

Oggi forti tempeste hanno scatenato tornado che hanno ucciso almeno due persone nel nord-ovest dell’Indiana e raso al suolo edifici a Kankakee, in Illinois, nel Midwest degli USA, hanno dichiarato le autorità, mentre un’altra ondata di pioggia, grandine e forti venti si è abbattuta sull’area. Ieri, diversi intensi temporali a supercella si sono spostati nel nord dell’Illinois e nel nord-ovest dell’Indiana, tra cui uno responsabile di almeno quattro tornado, secondo l’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) di Chicago. Le tempeste hanno mandato in frantumi finestre, divelto tetti e distrutto veicoli a Kankakee. Tavole di legno e altri detriti hanno disseminato cortili, strade e parcheggi. Un centro di giardinaggio è stato gravemente danneggiato, alcune parti completamente distrutte.

Il Servizio Meteorologico ha affermato che le squadre stanno determinando la forza e il numero di tornado e che alcune zone di Illinois, Indiana, Kentucky e Ohio rimangono sotto allerta tornado.

Due vittime in Indiana

La tempesta ha generato un tornado che ha ucciso una coppia di anziani nella loro casa a Lake Village, nel nord-ovest dell’Indiana, ha dichiarato il medico legale della contea di Newton, Scott McCord. Le squadre hanno tratto in salvo alcune persone rimaste intrappolate nelle loro case danneggiate, almeno 70 pali della luce sono stati abbattuti e molte strade sono impraticabili, hanno dichiarato i funzionari della contea di Newton. Laurie Postma, portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Volontari di Lake Township, ha affermato che la tempesta ha ferito meno di 10 persone a Lake Village. Non sono stati segnalati altri feriti gravi, ma le operazioni di ricerca e soccorso continuano.

Circa 4.300 clienti a Lake Village e nelle comunità circostanti sono rimasti senza corrente nella tarda mattinata di oggi, in calo rispetto agli oltre 11.000 clienti al culmine della tempesta, ha dichiarato la Northern Indiana Public Service Co. sul suo sito web.

Tornado e grandine grossa a Kankakee

Lake Village si trova circa 95km a sud-est di Chicago e 40km a ovest della contea di Kankakee, in Illinois, dove martedì notte si è verificato almeno un tornado. A Kankakee, le tempeste hanno prodotto grandine di dimensioni eccezionalmente grandi, con un diametro compreso tra 7,5 e 13cm. Un chicco di grandine di 15,2cm di diametro potrebbe aver stabilito un nuovo record statale, ha affermato il Servizio Meteorologico.

Un tornado si è abbattuto vicino al quartiere fieristico di Kankakee prima di dirigersi a nord-est nel piccolo sobborgo di Aroma Park, dove ha causato ingenti danni, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Kankakee. Nove persone nella contea di Kankakee hanno riportato ferite lievi, hanno dichiarato i funzionari locali. Kevin Birk, meteorologo dell’ufficio NWS di Chicago, ha confermato che almeno un tornado si è abbattuto nella zona martedì sera.