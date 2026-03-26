Maltempo Veneto, pioggia, vento e neve: 160 interventi dei Vigili del Fuoco

Il Veneto è stato colpito da un’ondata di maltempo con piogge forti, raffiche di vento e un brusco calo delle temperature. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in oltre 160 interventi, soprattutto per mettere in sicurezza alberi e pali danneggiati dal vento, che ha raggiunto raffiche fino a 100km/h lungo la costa e ancora più forti in montagna. A Venezia, in Piazza San Marco, il vento ha persino rovesciato tavolini, sedie e ombrelloni dei locali. Riassume così la giornata di maltempo Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, dando il senso della portata del colpo di coda dell’inverno in regione.

Il crollo delle temperature ha fatto tornare la neve su gran parte delle zone montane, con lo zero termico sceso fino a circa 800 metri. Le Dolomiti si sono imbiancate, con tanta neve oltre i 1.700 metri, a Cortina d’Ampezzo “il paesaggio è tornato pienamente invernale”, sottolinea Zaia. Nevicate anche sull’Altopiano dei Sette Comuni e sul Monte Grappa. “La situazione resta comunque sotto osservazione, perché l’allerta per vento forte nelle aree montane e pedemontane è prevista anche per la giornata di venerdì“, conclude Zaia.

150 chiamate ai Vigili del Fuoco nel Veneziano

Circa 150 chiamate sono pervenute alla Sala Operativa di Mestre dei Vigili del Fuoco di Venezia a seguito delle forti raffiche di vento che hanno spazzato il territorio della Città Metropolitana nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. Per fronteggiare le numerose richieste, che sono state completamente smaltite nel tardo pomeriggio di oggi, si è reso necessario trattenere in servizio anche parte del personale smontante dal turno notturno. Gli interventi richiesti hanno riguardato per lo più la caduta di alberi e rami su strada e piste ciclabili, la rimozione di tegole e coperture divelte, la messa in sicurezza di lampioni e pali della linea elettrica e telefonica.

La pioggia innesca uno smottamento superficiale sulla Rocca di Monselice

Un modesto smottamento superficiale si è verificato questa mattina, intorno alle 11, lungo il versante nord della Rocca di Monselice (Padova), che affaccia su via Galileo Galilei. L’episodio è stato causato con ogni probabilità dalle piogge intense degli ultimi giorni, e in particolare della scorsa notte. Il fenomeno, informa la Regione, ha interessato lo strato più superficiale del terreno che riveste le rocce vulcaniche del rilievo: il materiale, saturato d’acqua, ha perso coesione e ha iniziato a scivolare lungo il pendio. A favorire il distacco è stata anche la forte pendenza della parete. Il volume coinvolto è comunque molto limitato, dell’ordine di pochi metri cubi. “Si è trattato di un piccolo smottamento superficiale – spiega l’assessore all’Ambiente Elisa Venturini – dovuto principalmente alle piogge intense. Il terreno si è caricato d’acqua ed è scivolato lungo il pendio, anche a causa della pendenza particolarmente accentuata della Rocca”.

Non appena ricevuta la segnalazione, sono stati attivati i controlli e il monitoraggio dell’area. La Protezione Civile è intervenuta e i geologi della Regione si sono recati sul posto per le verifiche tecniche. “Ringraziamo per la rapidità dell’intervento e per il lavoro svolto sul campo“, dice Venturini. Le verifiche effettuate confermano che non ci sono criticità per la sicurezza della strada sottostante e delle abitazioni. La Regione spiega anche che durante lo smottamento, il movimento di piccoli sassi e materiale di modesta pezzatura può aver generato rumori percepibili, che hanno comprensibilmente allarmato i residenti della zona.

La Regione continuerà a monitorare la situazione anche nei prossimi giorni. Sono previsti ulteriori momenti di osservazione, anche con l’eventuale utilizzo di droni, per approfondire le condizioni del versante. “In particolare – conclude Venturini – vogliamo verificare meglio l’entità di una piccola spaccatura nella vegetazione subito sotto il mastio, così da avere un quadro ancora più completo della situazione”.

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