Maltempo, vento forte nel Golfo di Napoli: collegamenti marittimi in tilt

Il vento forte proveniente da Ovest sta causando gravi disagi ai collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con cancellazioni e ritardi delle corse in partenza e in arrivo verso le isole di Ischia e Procida. Le previsioni indicano che il ponente raggiungerà in mattinata raffiche fino a 32 nodi, peggiorando notevolmente le condizioni del mare e generando onde fino a 3 metri di altezza. I collegamenti veloci sono stati sospesi: gli aliscafi da Napoli e Pozzuoli verso Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio restano fermi. I traghetti, invece, continuano a operare, seppure con evidenti difficoltà. Sono stati sospesi anche diversi tragitti effettuati con navi sulle linee Procida-Pozzuoli, Ischia-Pozzuoli e Napoli-Ischia, in entrambe le direzioni.

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