Marte, la scoperta che cambia tutto: scoperte tracce di antichi fiumi

Per anni abbiamo guardato a Marte come a un deserto rosso e silenzioso. Ma sotto quella coltre di polvere arrugginita si nasconde la cronaca di un passato turbolento, dinamico e, soprattutto, bagnato. Grazie ai “sensori-talpa” del rover Perseverance, un team di scienziati guidato da Emily Cardarelli (UCLA) ha appena scoperto le tracce di un sistema fluviale complesso risalente a ben 4,2 miliardi di anni fa. La ricerca, pubblicata su Science Advances, non si è fermata alla superficie. Sfruttando un radar a penetrazione del suolo, i ricercatori sono riusciti a “sbirciare” fino a 35 metri di profondità, una soglia mai raggiunta prima, rivelando l’ossatura geologica di un mondo che somigliava incredibilmente alla Terra.

Una “macchina del tempo” nel Sottosuolo

Le scansioni radar non hanno restituito semplici immagini di roccia, ma hanno dipinto il ritratto di un paesaggio vibrante e in continuo mutamento. Guardando nel sottosuolo, gli scienziati hanno riconosciuto i segni inconfondibili di un’idrografia complessa: fiumi meandriformi che serpeggiavano pigramente nel paesaggio lasciando scie di sedimenti, alternati a sistemi intrecciati dove l’acqua si divideva in mille canali instabili. Nei punti di sbocco, la potenza della corrente depositava grandi ventagli alluvionali, accumuli di detriti tipici dei flussi d’acqua più energetici.

Questa scoperta suggerisce che l’ambiente deltizio di Marte abbia iniziato a prendere forma durante l’epoca Noachiana (tra 4,2 e 3,7 miliardi di anni fa), anticipando di milioni di anni la formazione del già noto Western Delta. In pratica, Marte era “vivo” e dinamico molto prima di quanto osassimo sperare.

La “Margin Unit”: dove la vita potrebbe essere rimasta impigliata

L’area analizzata, ribattezzata “Margin unit”, è diventata il nuovo “territorio dell’oro” per gli astrobiologi. È straordinariamente ricca di carbonati di magnesio, minerali che non sono solo testimoni della presenza d’acqua, ma agiscono come vere e proprie “capsule del tempo”.

Questi composti hanno infatti la straordinaria capacità di intrappolare e conservare tracce chimiche – o biofirme – di eventuali forme di vita microbica passate. Situata proprio vicino all’antico ingresso fluviale del cratere Jezero, questa regione rappresenta oggi il miglior archivio geologico per cercare prove di vita extraterrestre.

Perché questa scoperta cambia tutto

Fino ad oggi, la ricostruzione della storia idrologica di Marte era come un puzzle con troppi pezzi mancanti. Sapere che esistevano sistemi fluviali così evoluti già 4,2 miliardi di anni fa significa che Marte è stato un ambiente potenzialmente abitabile per un periodo molto più lungo del previsto.

I dati raccolti da Perseverance confermano che il Pianeta Rosso ha goduto di un clima capace di sostenere acqua liquida stabile, permettendo alla geologia di modellare la superficie proprio come accade sul nostro pianeta. La caccia a antiche forme di vita marziana ha ora un nuovo, profondissimo punto di partenza.