Massiccia eruzione del vulcano Reventador: allerta in Ecuador | FOTO e VIDEO

Il vulcano Reventador, situato nella provincia di Napo, nell’Ecuador settentrionale, ha registrato nelle ultime ore una massiccia eruzione. Le esplosioni e le emissioni di gas e cenere hanno raggiunto circa 1 km sopra il cratere, provocando una lieve ricaduta di cenere sui territori circostanti. Attualmente, il livello di allerta vulcanica è arancione, segnalando una minaccia significativa ma non immediata per le comunità vicine. Le autorità locali monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e fornire aggiornamenti tempestivi.

Massiccia eruzione del vulcano Reventador: allerta in Ecuador