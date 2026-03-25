Meteo Emilia Romagna: oggi picchi di +21-22°C, domani crollo termico di oltre 10°C

Temperature oltre i +20°C oggi in Emilia Romagna. Valori primaverili che non fanno presagire assolutamente nulla di quello che accadrà nella giornata di domani, quando un’irruzione artica farà piombare il Paese di nuovo in inverno. Oggi Reggio Emilia ha raggiunto i +22°C, Modena +21°C, oltre +20°C a Bologna, Ferrara, Cervia, Cesenatico e Rimini. Nella giornata di domani, giovedì 26 marzo, si registreranno fino a 13°C in meno tra Cervia, Cesenatico e Rimini, sulla riviera romagnola, e circa 10°C in meno a Modena e Reggio Emilia. Responsabile di questo crollo termico sarà un’irruzione artica che inizierà a far sentire i suoi effetti già da questa sera e domani porterà piogge intense sul settore costiero e sui rilievi romagnoli, burrasca forte e neve fino ai 600-700 metri. La Protezione Civile regionale ha già diramato un’allerta meteo.

Intanto, è già iniziato il peggioramento sull’Appennino Emiliano centro-occidentale con i primi rovesci. In queste zone, la situazione peggiorerà soprattutto questa sera.





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