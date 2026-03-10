Meteo Francia, falde acquifere ad un “livello eccezionale” dopo le piogge di febbraio

Le forti piogge del mese di febbraio, che hanno causato piene dei fiumi ed esondazioni in Francia, hanno anche contribuito a ricaricare le falde acquifere ad un livello “eccezionale”. Lo riferisce il Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) di Parigi. Le inondazioni storiche di febbraio in Francia hanno portato a una ricarica “attiva” dei livelli delle falde acquifere, con l’84% delle falde acquifere in aumento (rispetto al 56% di gennaio), ha riferito il BRGM. Dopo 40 giorni di pioggia e inondazioni storiche a febbraio, i livelli delle falde acquifere sono elevati. “In tutto il Paese, le piogge di febbraio hanno portato a una ricarica significativa delle falde acquifere”, di natura “molto eccezionale”, ha spiegato il BRGM. La situazione è “superiore alla media” in tre quarti del Paese e “solo poche falde acquifere nel nord-est del Paese presentano ancora livelli moderatamente bassi, ma la situazione sta migliorando e la tendenza è al rialzo”, ha affermato il Servizio Geologico Nazionale nel suo rapporto sulla situazione dell’1 marzo.

La Francia ha vissuto un febbraio da record in termini meteorologici: è stato il più piovoso da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1959, secondo Météo France, che ha registrato un record senza precedenti: 40 giorni consecutivi di pioggia nel Paese tra gennaio e febbraio. Queste precipitazioni su terreni già saturi hanno causato lo straripamento dei fiumi e inondazioni significative, in particolare nella parte occidentale del Paese.

L’84% delle falde acquifere in aumento

Le piogge di febbraio hanno permesso una ricarica “attiva“, con l’84% dei livelli delle falde acquifere in aumento (rispetto al 56% di gennaio), secondo gli esperti del BRGM. “La valutazione provvisoria della ricarica invernale per il 2024-2025 suggerisce che i livelli saranno soddisfacenti in gran parte delle falde acquifere più reattive per il prossimo trimestre”, prevede la società geologica, riferendosi alle falde acquifere che reagiscono fortemente alle precipitazioni. Per queste falde acquifere, “le piogge primaverili saranno essenziali per mantenere livelli superiori alla norma il più a lungo possibile”.

Per le falde acquifere a lento scorrimento, che reagiscono lentamente, l’infiltrazione dovuta alle piogge di febbraio continua in alcune aree e “le previsioni per l’estate 2026 sono incerte”.