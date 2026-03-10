Meteorite spettacolare sull’Europa: palla di fuoco ripresa da dashcam in Portogallo, frammenti caduti nella regione di Koblenz | VIDEO

Meteorite illumina anche i cieli del Portogallo. È stato proprio lo stesso grande bolide che l’ESA sta analizzando in queste ore: una spettacolare palla di fuoco che la sera dell’8 marzo ha attraversato i cieli d’Europa, ripresa anche da una dashcam di un auto su una autostrada in Portogallo che ha fatto rapidamente il giro dei social. Le immagini delle dashcam e delle telecamere autostradali mostrano un oggetto che entra nella parte alta dell’atmosfera sull’Atlantico orientale e prosegue verso l’Europa centrale, confermando che l’evento osservato dal Portogallo è lo stesso segnalato in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Per gli astronomi portoghesi il fenomeno è apparso come un lampo rapido ma estremamente abbagliante, con una colorazione verdastro-azzurra molto marcata, tipica dei meteoroidi ricchi di magnesio e nichel che impattano in atmosfera ad alta velocità. Alcune testimonianze parlano di boati associati al passaggio del bolide, sintomo di un ingresso piuttosto energico.

Secondo l’ESA, Agenzia Spaziale Europea, il meteoroide aveva un diametro di pochi metri e che, nella maggior parte dei casi, porta alla frammentazione completa o quasi, prima di raggiungere il suolo. In questo caso, però, una parte del materiale ha comunque resistito all’impatto con l’atmosfera: piccoli frammenti sono stati recuperati in Germania, nella zona di Koblenz-Güls, dove sono stati segnalati anche danni ai tetti di alcune abitazioni ma senza feriti.