Miele, non solo rimedio della nonna: perché migliora umore e benessere

Non è più soltanto il classico rimedio della nonna contro i malanni di stagione. Per molti italiani il miele, l’oro liquido, è diventato un vero e proprio comfort food, capace di unire il benessere fisico e il valore emotivo. Secondo i dati diffusi dai confezionatori di miele di Unione Italiana Food, l’85% degli italiani ritiene che il questo alimento faccia bene all’umore, mentre oltre una persona su due lo consuma soprattutto a casa, come piccola coccola nei momenti di relax.

Dalla tradizione alla ricerca scientifica

Il legame tra miele e salute è radicato nella tradizione, ma oggi trova conferme anche nella ricerca. Più del 65% dei consumatori italiani lo sceglie in inverno per sedare la tosse, e cresce l’attenzione verso la sua composizione: oltre 180 composti bioattivi che contribuiscono alle sue proprietà funzionali.

Definito spesso “oro liquido”, il miele è un alimento complesso: contiene zuccheri semplici, enzimi, amminoacidi, vitamine e minerali. Secondo la biologa nutrizionista Elisabetta Bernardi, sono soprattutto polifenoli e flavonoidi a conferire al miele proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, oggi al centro di numerosi studi scientifici.

Perché gli italiani scelgono il miele

Le motivazioni di consumo riflettono sia la tradizione sia una maggiore consapevolezza nutrizionale:

il 65,6% lo utilizza come rimedio per tosse e mal di gola;

Non solo: per molti appassionati il miele occupa un ruolo stabile nell’alimentazione quotidiana. Il 91,4% lo considera un integratore naturale, l’89,9% un vero elisir di salute e l’89,5% un antiossidante naturale. Un altro 78,1% ne evidenzia le proprietà antimicrobiche e antisettiche.

L’identikit nutrizionale del “dolce naturale”

Dal punto di vista nutrizionale, una porzione di 20 grammi apporta circa 61 calorie, senza grassi, ma con una presenza significativa di sali minerali come potassio e ferro. Questa combinazione, insieme ai composti bioattivi, contribuisce alla crescente reputazione del miele come alimento funzionale.

Il ritorno del miele nella vita quotidiana

Il dato forse più interessante riguarda il cambiamento culturale: il miele non è più solo un rimedio occasionale, ma un ingrediente quotidiano associato a benessere, energia e comfort emotivo. In un periodo in cui cresce l’attenzione verso alimenti naturali e poco processati, il miele si conferma uno dei protagonisti della tavola italiana, tra tradizione, nutrizione e nuove evidenze scientifiche.