Montagna: corpo senza vita ritrovato in Val Gardena

Il corpo senza vita di una persona di sesso maschile è stato ritrovato questa mattina da alcuni scialpinisti austriaci e tedeschi sulle montagne tra la Val Gardena e la Val di Funes, in Alto Adige. Il recupero della salma è in corso da parte dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites e degli uomini della stazione del Soccorso Alpino di Funes. Da oltre due mesi in quella zona era scomparso uno studente cinese di 29 anni (P.H. le sue iniziali) che dopo un’escursione non aveva fatto rientro nel suo alloggio in Val Gardena. Più volte erano state effettuate delle ampie battute di ricerca, sempre senza esito. Il decesso molto probabilmente è avvenuto a seguito di una valanga.