Motore dell’aereo esplode dopo il decollo: atterraggio d’emergenza a San Paolo

Paura a bordo di un aereo della Delta Airlines in Brasile. Il velivolo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale di Guarulhos, in Brasile, a causa dell’esplosione del motore sinistro dell’Airbus A330-300 subito dopo il decollo. A bordo si trovavano 272 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio: nessuno è rimasto ferito. Lo riporta “Agencia Brasil”, precisando che l’incidente è avvenuto nella serata di domenica 29 marzo e che il volo, durato appena nove minuti, era diretto ad Atlanta, in Georgia. I Vigili del Fuoco dell’aeroporto sono stati mobilitati e l’aeromobile è atterrato in sicurezza.

La compagnia ha comunicato che i passeggeri sono stati trasportati al terminal in autobus e poi trasferiti in alberghi di San Paolo. L’aeroporto è tornato ad operare regolarmente questa mattina.