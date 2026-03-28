Napoli, lo spettacolo della neve primaverile sulla cima del Vesuvio | FOTO

Uno scenario da cartolina, quasi surreale per il calendario: la cima del Vesuvio innevata che svetta alle spalle del Maschio Angioino. È questa l’immagine che i cittadini e i turisti hanno potuto ammirare stamattina da Piazza del Municipio a Napoli, testimonianza visiva di un colpo di coda invernale che sta stringendo l’Italia in una morsa di freddo fuori stagione. Nonostante la primavera sia già inoltrata, il maltempo ha riportato condizioni rigide sulla Campania. La neve non ha risparmiato la vetta del vulcano, offrendo un contrasto cromatico netto con il blu del cielo e del golfo, con qualche nuvola a fare da cornice.

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