Nasce il “Polo del Mare”: a Venezia la firma dell’accordo tra Marina Militare, università e CNR

La Marina Militare, l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Università Iuav di Venezia e CNR-ISMAR organizzano un evento in relazione alla firma dell’accordo di collaborazione per il “Polo del Mare”. L’iniziativa si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 11.30 nella Biblioteca ‘Dante Alighieri’ nell’antico Arsenale di Venezia. Interverranno:
– Dott. Mario Sprovieri, Direttore CNR-ISMAR
– Prof. Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia
– Prof.ssa Tiziana Lippiello, Rettore Università Ca’ Foscari Venezia
– Amm. Sq. Stefano Barbieri, Comandante delle Scuole della Marina Militare
Gli interventi saranno preceduti dai saluti istituzionali del Comandante dell’Istituto di Studi Marittimi Militari Contrammiraglio Domenico Guglielmi.