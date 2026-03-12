Nepal 2026: il risveglio del gigante tra vette millenarie e la rivolta della Gen Z

Otto delle 14 montagne più alte del mondo, una bandiera che sfida la geometria e un (quasi) primo ministro 35enne che arriva dal mondo del rap. In Nepal, dove il tempo non è una linea retta ma un’ascesa verticale, la repubblica smette di guardare al suo glorioso e mistico passato per abbracciare una rivoluzione digitale e politica senza precedenti. Così, il regno degli Dei decide di farsi guidare dalla voce della sua Generazione Z.

Geografia: il regno della verticalità e dei record

Il Nepal è un piccolo Stato dell’Asia Meridionale incastonato tra la Cina, con cui confina a Nord, e l’India, a Sud. La sua principale caratteristica geografica è il salto altimetrico unico al mondo che in soli 147.516 chilometri quadrati di estensione, e una larghezza che varia tra i 150 e i 250 chilometri, passa da 60 metri a 8.848 metri sopra il livello del mare. Il Nepal, infatti, è celebre per ospitare 8 delle 14 montagne più alte del mondo: il celebre Everest, il Kanchenjunga, il Lhotse, il Makalu, il Cho Oyu, il Dhaulagiri, il Manaslu e l’Annapurna. Il territorio si divide in tre fasce orizzontali da Est a Ovest: a Sud, al confine con l’India, si trova la regione del Terai, una pianura alluvionale una volta giungla tropicale, oggi zona più popolata del Paese e sede delle principali attività agricole; la zona centrale è occupata dalla regione del Pahad con altitudini che variano tra i 900 e i 4.000 metri, qui si trovano le iconiche colline terrazzate, alcune catene montuose minori come la Mahabharat Lekh e le Churia Hills e i bacini fertili della Valle di Kathmandu e della Valle di Pokhara; a Nord, infine, si trova la regione dell’Himal, casa dei famosi 8 “ottomila” e luogo di nascita dei principali sistemi fluviali del Paese e delle gole profonde scavate dai corsi d’acqua, come la Gola del fiume Kali Gandaki tra l’Annapurna e il Dhaulagiri, considerata la gola più profonda del mondo. Il clima varia al variare della regione e dell’altitudine, tropicale e subtropicale a Sud, alpino e artico al Nord. Le imponenti vette non sono l’unica caratteristica unica del Nepal, dalla sua bandiera al suo calendario, passando per il simbolismo e la spiritualità, questo regno himalayano rappresenta un eccezionale incrocio di unicità. Ad esempio, è l’unico Stato al mondo a non avere una bandiera rettangolare o quadrata: è, invece, composta da due triangoli sovrapposti che rappresentano le vette dell’Himalaya e l’incontro tra le due religioni principali, l’induismo (81% della popolazione) e il buddismo (9% della popolazione). Il tempo in Nepal, poi, scorre in modo inedito: da una parte, il Paese non applica il Calendario Gregoriano ma il Calendario Vikram Samvat, avanti di 56 anni e 8 mesi circa; per questo, in Nepal oggi è il 2082. Il suo fuso orario, inoltre, è UTC+5:45, ovvero 5 ore e 45 minuti avanti rispetto a Greenwich. Adottato il 1° gennaio 1986, questo fuso orario risponde a motivazioni sia geografiche che politiche: da una parte è stato calcolato in base al meridiano che attraversa il Monte Gaurishankar (8.134 metri di altezza), situato a circa 100 chilometri a Est di Kathmandu, capitale nepalese; dall’altra indica l’indipendenza e la sovranità nazionale della nazione rispetto alla vicina India, di cui ha adottato l’orario dal 1920 al 1985. Il simbolismo prosegue anche sui pendii dell’Himalaya che in primavera si ricoprono di foreste “incantate”: qui, infatti, cresce il fiore nazionale del Nepal, il rododendro (Lali Gurans), un albero che può raggiungere i 20 metri di altezza. Infine, alcuni parchi nazionali a bassa quota, come il Chitwan National Park nel Sud del Paese, ospitano alcune delle ultime popolazioni al mondo di rinoceronte asiatico unicorno e tigre del Bengala.

Cultura e mistero: il segreto della Dea Vivente e i miti della Valle

La Valle di Kathmandu è il cuore culturale e politico del Nepal, un luogo dove la storia e il misticismo del Paese si intrecciano tra leggende e miti. La Valle si trova a un’altitudine di 1.400 metri sopra il livello del mare e ospita tre antiche città, la capitale Kathmandu, Patan (o Lalitpur) e Bhaktapur, la “Città dei Devoti”, nonché 7 gruppi monumentali parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Secondo la leggenda, la valle era in precedenza un lago chiamato Nagdaha, abitato da serpenti giganti, che il Bodhisattva della Saggezza Manjushree decise di rendere accessibile dopo aver visto un fiore di loto sulle sue acque. Con un colpo della sua spada fiammeggiante, Manjushree avrebbe tagliato la collina di Chobar, facendo defluire le acque del lago. La Gola di Chobar, creato dalla spada di Manjushree, è ancora oggi un luogo di grande fascino geologico e spirituale poiché unico punto di uscita di tutte le acque della valle. Una delle tradizioni più affascinanti e conosciuti della Valle di Kathmandu è il Culto della Kumari (“Dea Bambina” o “Dea Vivente” o “Vergine”): questo culto, radicato nella cultura Newari ed esempio di fusione spirituale tra induismo e buddismo, prevede l’adorazione di una bambina considerata l’incarnazione vivente della dea Taleju Bhawani. La Kumari è scelta tramite un rigoroso processo di selezione che include l’appartenenza alla casta buddista dei gioiellieri degli Shakya (la stessa del Buddha), 32 caratteristiche fisiche di “perfezione” e una prova finale volta a dimostrare l’imperturbabilità divina. Una volta scelta, la bambina risiede isolata dalla famiglia nel palazzo Kumari Ghar a Durbar Square di Kathmandu, la sua condizione di “purezza” prevede che i suoi piedi non tocchino mai il terreno mentre ogni suo gesto viene interpretato dai fedeli come segno di esaudimento, sventura o malattia. Alla prima perdita di sangue, accidentale o del menarca, la bambina perde il suo stato di divinità e torna a essere una “comune mortale” e quindi sostituita da una nuova prescelta. L’attuale Kumari si chiama Aryatara Shakya ed è stata scelta nel 2025 all’età di due anni e mezzo. La Valle di Kathmandu, ancora, ospita numerosi templi (o stupa, il più antico di costruzione architettonica dell’arte buddhista). Uno dei più famosi è il Swayambhunath (il Tempio delle Scimmie), situato su una collina su cui secondo una leggenda sarebbe apparso il primo fiore di loto della valle. Il tempio deve il suo nome alla presenza di centinaia di scimmie nei dintorni, considerate sacre; inoltre, sopra la cupola dello stupa è situata una struttura cubica su cui sono dipinti gli occhi del Buddha che guardano in tutte e quattro le direzione simboleggiando l’onniscienza del “Risvegliato”. A Est di Kathmandu si trova Boudhanath, uno degli stupa più grandi del mondo e il cuore della comunità tibetana in esilio. Si dice che sotto le fondamenta del tempio si trovino le reliquie di un antico Buddha. Poco lontano, sulle sponde del fiume Bagmati, c’è poi il tempio più sacro del Nepal, il Pashupatinath, dedicato al dio Shiva, una delle divinità principali dell’induismo. Sulla riva del fiume si trovano delle piattaforme di pietra dette ghat dove quotidianamente avvengono le cremazioni pubbliche, secondo la credenza, infatti, morire o essere cremati in questo luogo permette all’anima di liberarsi dal ciclo delle rinascite. Infine, su una collina a Est di Kathmandu, nel cuore di un villaggio in cui non circolano mezzi a motore, si trova il tempio di Changu Narayan dedicato a Vishnu, considerato il tempio più antico del Paese. Secondo la leggenda il tempio, esempio dell’architettura del periodo Licchavi, risalirebbe al 325 d.C., ma la prova storica principale dell’età dell’edificio è una colonna di pietra datata 464 d.C. fatta erigere dal re Manadeva, che riporta la più antica iscrizione mai ritrovata in Nepal.

Turismo: tra l’adrenalina dell’Everest e la pace di Lumbini

La Valle di Kathmandu è la destinazione nepalese ideale per chi vuole scoprire il Paese della spiritualità e dell’arte, Paese che offre ai visitatori anche avventura e riserve naturali. Con le sue immense vette, il Nepal è la meta del trekking per esperti. Da Pokhara, “capitale dell’avventura” sulle sponde del Lago Phewa, partono i percorsi per l’Annapurna che possono includere il passo Thorong a 5.416 metri di altitudine, oltre a villaggi remoti come Manang e Muktinath. A Pokhara si può anche praticare il parapendio con vista sul monte Machapuchare, cosiddetto “Coda di Pesce”. Il punto di decollo più famoso è quello di Sarangkot, a 1.592 metri di altitudine, insieme a Mandre Danda e Toru Danda, con atterraggio sulle rive del lago. Gli escursionisti esperti, invece, guardano alla regione di Khumbu, dove si trova l’Everest, e in particolare a percorsi come il Three Passes Trek e la salita al Campo Base della montagna più alta del mondo. Chi cerca esperienze meno adrenaliniche non resta deluso dall’offerta naturalistica e dai borghi storici del Paese. Nella regione meridionale si trova il Parco Nazionale di Chitwan, una riserva da esplorare in fuoristrada o canoa per avvistare rinoceronti unicorno, tigri del Bengala e coccodrilli. Nel distretto di Tanahu, su una cresta collinare a 1.030 metri di quota, si trova l’antico borgo commerciale di Bandipur, una cittadina medievale celebre per la sua architettura Newari, spesso detta la “Regina delle colline”. Tra i siti più famosi c’è il Thani Mai Temple, punto panoramico da cui ammirare l’alba e il tramonto sulla catena dell’Himalaya, e Siddha Gufa, una delle grotte più grandi del Nepal. Il punto d’elezione per ammirare l’Himalaya, tuttavia, è la stazione di villeggiatura di Nagarkot, a 32 chilometri da Kathmandu: da qui, nelle giornate più limpide, si possono ammirare 8 delle 13 catene himalayane nepalesi, tra cui un piccolo scorcio della punta dell’Everest. Infine, nelle pianure del Terai al confine con l’India si trova Lumbini, l’anima spirituale del Nepal, luogo di nascita di Siddhartha Gautama, il Buddha, nel 623 a.C.. Il punto esatto della sua nascita è contrassegnato da una “pietra marcatore” all’interno del Tempio di Maya Devi, mentre si narra che nella Puskarini (Vasca Sacra) il piccolo Siddharta ricevette il suo primo lavaggio rituale. Vicino al Tempio di Maya Devi, inoltre, si trova la zona monastica di Lumbini, un’area di pellegrinaggio divisa in due settori (Theravada a Est e Mahayana a Ovest) dove decine di Paesi asiatici e occidentali hanno costruito i propri templi e monasteri seguendo l’architettura tipica della propria nazione. I periodi migliori per visitare il Nepal sono l’autunno, tra ottobre e novembre, per avere cieli limpidi e la migliore visibilità sulle montagne, e la primavera, tra marzo e aprile, per la fioritura dei rododendri. Proprio in questi giorni, con la stagione alpinistica alle porte, gli “Icefall Doctors” sono impegnati a tracciare la via per la cima più alta del mondo: si tratta di un gruppo d’élite di Sherpa responsabili dell’apertura e della manutenzione della seraccata del Khumbu sul Monte Everest. Il lavoro di questo gruppo di Sherpa, considerato tra i più pericolosi al mondo, è quello di aprire la via per la stagione, aprendo un percorso stabile tra i seracchi, installare le attrezzature di sicurezza lungo il percorso (come corde di sicurezza e scale di alluminio) e manutenere quotidianamente il ghiacciaio.

Attualità: Balen Shah e la rivoluzione della Gen Z

Il Nepal, repubblica parlamentare, sta vivendo una delle sue più intense stagioni di trasformazione, iniziata nel settembre del 2025 quando una protesta, guidata dalla Generazione Z, contro la censura immotivata di 26 piattaforme social, la corruzione sistemica e il nepotismo dilagante ha portato alla caduta del governo. Le proteste si erano velocemente trasformate in violenti scontri, causando la morte di oltre 70 persone, fino all’intervento dell’esercito e l’imposizione del coprifuoco. Dopo le dimissioni del primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli, Sushila Karki era stata nominata prima ministra ad interim, diventando la prima donna a guidare il Paese, fino alle elezioni dello scorso 5 marzo. La tornata elettorale ha visto la fine del dominio dei partiti tradizionali (come il Congresso Nepalese e il CPN-UML) a favore dei movimenti guidati dai più giovani. Il vincitore indiscusso è stato Balendra “Balen” Shah, ex ingegnere e rapper underground, dal 2022 sindaco di Kathmandu e sostenitore delle rivolte della Gen Z, che ora a soli 35 anni è dato per certo come prossimo primo ministro nepalese. Il partito di Shah, il Rastriya Swatantra Party (RSP), ha ottenuto la maggioranza dei seggi nei collegi elettorali già scrutinati, chiudendo la fase del governo ad interim e conducendo il Nepal verso la sua prossima era. Tra le principali riforme che adesso si stagliano all’orizzonte ci sono la lotta alla corruzione, il rilancio economico e la libertà digitale. L’incenso degli stupa si unisce allo sfarfallio degli schermi di uno smartphone che oggi sembra non temere più la censura: mentre il 2082 nepalese è appena iniziato, il Nepal guarda al suo nuovo leader politico e a una nuova ambiziosa stagione tra terre sacre e vette che sfiorano il cielo.