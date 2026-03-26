Neve Emilia Romagna: Perticara imbiancata da una spettacolare nevicata

Perticara si presenta completamente trasformata sotto una fitta coltre di neve che ha ridisegnato il volto del borgo. Le strade, i tetti e le auto risultano ricoperti da diversi centimetri di accumulo, mentre gli alberi piegano i rami sotto il peso dei fiocchi. Il paesaggio assume così i tratti tipici dell’inverno appenninico, con scorci suggestivi che restituiscono un’atmosfera silenziosa e ovattata. A circa 650 metri di altitudine, il territorio si conferma particolarmente esposto a episodi nevosi di questo tipo, capaci di regalare immagini di grande impatto. La neve, oltre al fascino evidente, comporta anche alcune difficoltà per la viabilità e gli spostamenti.

Le carreggiate risultano scivolose e segnate solo dal passaggio di pochi veicoli, rendendo necessaria prudenza alla guida. I cumuli ai lati delle strade testimoniano l’intensità della precipitazione e il lavoro necessario per mantenere percorribili le vie del paese. Nonostante ciò, il colpo d’occhio resta straordinario: il silenzio, i colori attenuati e la luce diffusa contribuiscono a creare un contesto quasi sospeso nel tempo.

Le immagini raccontano la nevicata

A documentare l’evento sono gli scatti realizzati da Evelyn, che mostrano in modo chiaro la quantità di neve caduta e l’effetto sul territorio. Nelle fotografie si distinguono balconi imbiancati, auto coperte e una strada completamente innevata, attraversata solo da poche tracce. Gli alberi carichi di neve incorniciano la scena, rendendo il paesaggio ancora più suggestivo. Un racconto visivo che permette di cogliere tutta la bellezza e l’intensità della nevicata, condividendo con tutti un momento tipico dell’inverno appenninico.

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