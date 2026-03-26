Neve Emilia-Romagna, traffico in tilt sull’E45: circa 60 auto bloccate, situazione di forte criticità

La neve torna a creare disagi importanti lungo la E45, nel tratto che attraversa l’Appennino Romagnolo tra Forlì e Cesena. A causa delle intense precipitazioni nevose, circa 60 auto sono rimaste bloccate su un tratto di circa 20 chilometri, generando una situazione di forte criticità per la circolazione. Le condizioni meteo avverse hanno reso il manto stradale rapidamente impraticabile, con accumuli di neve che hanno rallentato fino a fermare completamente il traffico. Numerosi automobilisti si sono trovati impossibilitati a proseguire o a invertire la marcia, restando intrappolati per diverse ore in attesa dei soccorsi. Il tratto interessato rappresenta uno snodo fondamentale per i collegamenti, rendendo ancora più rilevante l’impatto del blocco.

L’intervento dei soccorsi e dei mezzi operativi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, affiancati dai mezzi spazzaneve e dalle squadre incaricate della gestione dell’emergenza. Le operazioni si sono concentrate sia sulla messa in sicurezza degli automobilisti coinvolti sia sul ripristino della viabilità, fortemente compromessa dalle condizioni atmosferiche. I soccorritori hanno lavorato per liberare i veicoli intrappolati e garantire assistenza a chi si trovava in difficoltà, anche a causa delle basse temperature. Parallelamente, i mezzi spargisale e spazzaneve hanno cercato di rendere nuovamente percorribile la carreggiata, intervenendo senza sosta per limitare i disagi e prevenire ulteriori blocchi. L’azione coordinata delle squadre ha permesso un progressivo miglioramento della situazione.

Disagi alla circolazione e raccomandazioni agli automobilisti

L’episodio evidenzia ancora una volta quanto le condizioni meteo invernali possano incidere sulla viabilità, soprattutto nelle aree montane e appenniniche. Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza, raccomandando di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e di dotarsi di pneumatici invernali o catene a bordo. Situazioni come quella registrata sulla E45 possono evolversi rapidamente, rendendo difficile qualsiasi intervento immediato. È quindi fondamentale seguire gli aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni meteo prima di intraprendere spostamenti in zone a rischio neve. Nel frattempo, proseguono le operazioni per riportare la situazione alla normalità e garantire il completo ripristino della circolazione lungo uno dei principali collegamenti della dorsale italiana.

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