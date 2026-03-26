Maltempo Emilia Romagna: neve, vento e mareggiate mettono in ginocchio la regione! Incidenti, disagi alla viabilità e scuole chiuse

L’Emilia-Romagna è stata travolta da un’improvvisa e intensa ondata di maltempo che ha riportato scenari pienamente invernali a fine marzo. Nella giornata di giovedì 26 marzo, pioggia battente, vento forte e nevicate diffuse hanno colpito gran parte del territorio, causando disagi diffusi e oltre 500 interventi dei vigili del fuoco. Le province più colpite sono state Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, ma le criticità si sono estese anche ad altre aree della regione. Il mare agitato e le raffiche di vento, in alcuni casi superiori agli 80 chilometri orari, hanno aggravato la situazione lungo la costa. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti, con strade chiuse e alberi caduti che hanno ostacolato la circolazione. Anche importanti arterie hanno risentito delle condizioni estreme, costringendo le autorità a interventi urgenti. Una vera e propria “coda d’inverno” che ha colto impreparati molti cittadini e operatori.

Appennini imbiancati e viabilità in tilt tra Bologna e Modena

Sulle zone appenniniche il ritorno della neve è stato particolarmente intenso e rapido, con accumuli significativi in poche ore. Nel Bolognese si sono registrati fino a 40 centimetri di neve in meno di un giorno. La situazione è stata complicata da alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati senza adeguate dotazioni invernali, creando un effetto domino che ha rallentato anche l’intervento degli spazzaneve. Numerosi automobilisti e mezzi pubblici sono rimasti fermi lungo le strade principali, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare le carreggiate. Anche nel Modenese la neve ha creato disagi, con accumuli fino a 30 centimetri e punte maggiori in quota. A Serramazzoni le scuole sono rimaste chiuse e la circolazione è stata fortemente rallentata.

Vento e danni diffusi tra Ferrara, Ravenna e la Riviera

Nelle zone di pianura e lungo la costa, il protagonista è stato soprattutto il vento, accompagnato da pioggia intensa e mareggiate. A Ferrara si sono verificati episodi pericolosi, come la caduta di un grande pioppo che ha distrutto un’auto parcheggiata e danneggiato un’abitazione. Nel Ravennate si sono registrati altri episodi: un albero è crollato su un’auto con una persona a bordo, rimasta illesa, mentre a Faenza un uomo è stato colpito da una tegola. Problemi anche alla rete ferroviaria e a quella elettrica, con interruzioni e ritardi. Sulla Riviera, le onde alte hanno causato erosione delle spiagge e danni agli stabilimenti balneari, mentre i comuni hanno invitato alla massima prudenza.

Emergenze locali e scuole chiuse tra Rimini e Reggio Emilia

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno le province di Rimini e Reggio Emilia, dove si sono registrati ulteriori disagi. In Alta Valmarecchia la neve è scesa fino a quote insolitamente basse per il periodo, con accumuli consistenti che hanno portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni. I vigili del fuoco sono intervenuti più volte per soccorrere automobilisti in difficoltà e mezzi pesanti bloccati. Lungo la costa riminese, invece, il vento ha dominato la scena, causando cadute di rami e mettendo a rischio strutture e pali. Anche nel Reggiano si sono verificati episodi analoghi, con alberi caduti su veicoli e strade temporaneamente bloccate. Sull’Appennino, la neve ha creato un paesaggio suggestivo ma fuori stagione, accompagnato da temperature rigide e rischio gelo, rendendo necessario l’uso di mezzi spargisale per garantire la sicurezza stradale.

Allerta meteo e miglioramento nel weekend

Nonostante il picco dell’ondata di maltempo sia ormai passato, resta attiva un’allerta per la giornata di venerdì 27 marzo, seppur in attenuazione. Le autorità segnalano soprattutto criticità idrauliche nelle zone di pianura, legate alla piena dei fiumi dopo le piogge dei giorni precedenti. Lungo la costa non si escludono fenomeni residui di erosione dovuti alla mareggiata. Tuttavia, le previsioni indicano un progressivo miglioramento: già da sabato è atteso il ritorno del sole su tutta la regione, con temperature in aumento. Domenica il tempo dovrebbe mantenersi stabile, anche se con qualche nube, mentre nei giorni successivi potrebbero tornare deboli precipitazioni sui rilievi. Dopo giorni difficili, dunque, l’Emilia-Romagna si prepara a lasciarsi alle spalle questa improvvisa parentesi invernale.

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