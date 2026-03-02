La Nigeria sblocca l’OPL 245: il maxi-giacimento offshore verso lo sviluppo con Eni e Shell

Come riferito da una fonte all’agenzia Reuters, la Nigeria ha suddiviso il blocco petrolifero OPL 245 in quattro nuovi asset che saranno gestiti da Eni e Shell, potenzialmente definendo il futuro del giacimento al centro di uno dei più grandi processi per corruzione della storia dell’industria petrolifera. L’accordo apre la strada allo sviluppo dell’OPL 245, una delle più grandi riserve in acque profonde della Nigeria, rimasta inutilizzata per quasi tre decenni a causa di cause legali sovrapposte in diversi Paesi. “La firma dei contratti definitivi è prevista a partire da oggi”, ha affermato una fonte, che ha preferito restare anonima. Il governo nigeriano aveva segnalato per anni la sua volontà di trovare una soluzione che avrebbe portato il blocco in produzione. Inizialmente assegnata nel 1998 a Malabu, una società legata all’ex ministro del petrolio nigeriano Dan Etete, la licenza è stata successivamente venduta a Shell ed Eni.

I procuratori italiani hanno poi affermato che la maggior parte del prezzo di acquisto di 1,3 miliardi di dollari per la licenza dell’OPL 245 è stata dirottata verso politici e intermediari. Eni, Shell e la compagnia petrolifera statale nigeriana NNPC non hanno rilasciato dichiarazioni immediate.