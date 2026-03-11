Nucleare: delegazione parlamentare francese visita impianti di ricerca di ENEA e newcleo

Una delegazione di parlamentari francesi ha visitato i Centri di Ricerca ENEA di Casaccia e Brasimone, per conoscere le facility dell’Agenzia, incluse le infrastrutture dedicate allo sviluppo di reattori raffreddati a piombo liquido realizzate da newcleo nell’ambito della collaborazione con ENEA. Accompagnati da ricercatori e ingegneri di ENEA e newcleo, i membri della delegazione hanno potuto vedere da vicino alcune delle principali infrastrutture di ricerca presenti nei due centri. Presso il Centro Ricerche Casaccia (Roma) sono stati visitati i reattori di ricerca TRIGA RC-1 e RSV TAPIRO, nonché la facility di irraggiamento gamma CALLIOPE, mentre al Centro Ricerche Brasimone (Bologna) la delegazione ha visitato le infrastrutture CORE, CAPSULE e OTHELLO, sviluppate da newcleo in collaborazione con ENEA per la ricerca sui sistemi nucleari raffreddati a piombo liquido.

La visita è stata organizzata da ENEA e newcleo per l’Ufficio parlamentare per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche del Parlamento francese (OPECST).

“Questa visita ci ha consentito di approfondire il lavoro di ricerca e sviluppo condotto in Italia nel campo dei reattori avanzati“, ha dichiarato Stéphane Piednoir, presidente dell’OPECST, organismo del Parlamento francese incaricato di fornire ai legislatori analisi scientifiche indipendenti su temi tecnologici e scientifici complessi. “Le infrastrutture e le competenze di ENEA e newcleo rappresentano un contributo significativo al progresso scientifico e tecnologico europeo nel campo dei reattori avanzati in grado di chiudere il ciclo di combustibile e testimoniano l’importanza della cooperazione tra istituzioni pubbliche di ricerca e industria“.

Alla delegazione hanno partecipato Stéphane Piednoir (senatore, Les Républicains e presidente OPECST), Gérard Leseul (deputato, Parti Socialiste e vicepresidente OPECST), David Ros (senatore, Parti Socialiste e vicepresidente OPECST), Maxime Amblard (deputato, Rassemblement National), Emeric Salmon (deputato, Rassemblement National) e Michael Weber (senatore, Parti Socialiste).