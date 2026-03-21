Nuove lune nel Sistema Solare: Giove e Saturno battono ogni record

Gli astronomi continuano a spingere i confini della conoscenza del Sistema Solare, scoprendo nuove lune attorno ai pianeti giganti. Le ultime osservazioni hanno rivelato una decina di minuscoli satelliti che orbitano attorno a Giove e Saturno, portando il totale delle loro lune conosciute rispettivamente a 101 e 285. Si tratta di corpi celesti estremamente piccoli – appena pochi chilometri di diametro – ma la loro scoperta ha un grande significato scientifico: ogni nuova luna rappresenta un tassello in più per comprendere l’evoluzione e la dinamica dei sistemi planetari.

Un esercito di minuscole lune

Le nuove lune individuate sono tutt’altro che spettacolari dal punto di vista visivo. Con un diametro medio di circa 3 km, risultano praticamente invisibili anche ai telescopi amatoriali. La loro luminosità è infatti estremamente bassa, tra magnitudine 25 e 27, ben oltre la capacità di osservazione degli strumenti domestici. Questi piccoli satelliti si muovono inoltre su orbite molto ampie, molto più distanti rispetto alle lune maggiori dei due pianeti. Ciò suggerisce che potrebbero essere frammenti di collisioni passate o oggetti catturati dalla gravità dei giganti gassosi.

Come sono state scoperte

Le osservazioni sono state possibili grazie ad alcuni dei più potenti telescopi terrestri. Le 4 nuove lune di Giove sono state identificate dagli astronomi Scott Sheppard e David Tholen utilizzando strumenti avanzati situati in Cile e alle Hawaii. Per quanto riguarda Saturno, le undici nuove lune sono state scoperte da un team guidato da Edward Ashton, che ha utilizzato il Canada–France–Hawaii Telescope. Lo stesso gruppo aveva già annunciato nel 2025 una scoperta record di ben 128 nuove lune del pianeta con gli anelli.

Il ruolo del Minor Planet Center

Tutte le nuove scoperte sono state ufficialmente annunciate dal Minor Planet Center, l’organismo internazionale che si occupa di catalogare oggetti minori del Sistema Solare come asteroidi, comete e satelliti naturali. Grazie a queste nuove aggiunte, il numero totale di lune conosciute che orbitano attorno a pianeti e pianeti nani ha raggiunto quota 442, senza contare i numerosi piccoli satelliti associati ad asteroidi e oggetti della fascia di Kuiper.

La “gara” tra Giove e Saturno

Nonostante Giove sia il pianeta più grande del Sistema Solare, è Saturno a detenere il primato per numero di lune. Tuttavia, questa “competizione” potrebbe cambiare nei prossimi anni. Le missioni spaziali Europa Clipper e JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), attualmente in viaggio verso Giove, promettono di fornire nuove osservazioni dettagliate del sistema gioviano nei primi anni 2030. È possibile che vengano scoperte ulteriori lune, riducendo il divario con Saturno.

Quante lune hanno i pianeti?

Se si guarda all’intero Sistema Solare, emerge un quadro molto variegato. La Terra possiede un solo satellite naturale, mentre Marte ne ha due. I giganti gassosi dominano la scena: Giove ha raggiunto quota 101 lune, ma è Saturno a guidare con ben 285 satelliti conosciuti. Più indietro troviamo Urano con 28 lune e Nettuno con 16, mentre Venere e Mercurio ne sono completamente privi. Anche tra i pianeti nani la situazione è eterogenea: Plutone è accompagnato da 5 lune, mentre Eris e Makemake ne possiedono una ciascuno. Haumea ne conta 2, mentre Cerere, pur essendo il più vicino a noi, non ha alcun satellite.

Queste scoperte dimostrano che il Sistema Solare è ancora ricco di sorprese. Anche oggetti minuscoli e difficili da osservare possono fornire informazioni preziose sulla formazione dei pianeti e sulle interazioni gravitazionali nel corso di miliardi di anni.