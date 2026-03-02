Obesità, 1 su 2 abbandona il trattamento nel primo anno: la sfida è costruire continuità con opzioni integrate

Nella gestione del peso il vero problema non è iniziare, ma riuscire a proseguire. In una patologia cronica come l’obesità, la differenza non la fa ciò che funziona nelle prime settimane, ma ciò che riesce a stabilizzarsi nel tempo. La sfida clinica oggi riguarda la continuità terapeutica e la capacità degli strumenti disponibili – farmacologici e non – di integrarsi nella vita quotidiana senza creare interruzioni o frustrazioni. Le evidenze sull’aderenza1 indicano infatti che l’interruzione precoce rappresenta uno dei principali limiti nella gestione del peso, quando la motivazione è più fragile e la tollerabilità diventa determinante. In questo scenario, offrire soluzioni differenziate e modulabili non è un’alternativa, ma una necessità clinica.

L’urgenza di gestire la cronicità migliorando l’aderenza

In Italia l’obesità è stata riconosciuta come malattia cronica[1] e questo cambia la prospettiva clinica. Quando una risposta è progressiva e ben tollerata, aumenta la probabilità che vi sia continuità e che il risultato iniziale si trasformi in un beneficio clinico consistente nel tempo. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità[2], il 43% degli adulti italiani è in eccesso ponderale e oltre il 10% presenta obesità. In questo scenario, l’interruzione precoce dei percorsi terapeutici rappresenta uno dei principali ostacoli alla stabilizzazione dei risultati: la difficoltà non è soltanto iniziare, ma riuscire a proseguire senza interruzioni e diventa fondamentale poter contare su opzioni diverse, modulabili e integrabili tra loro, capaci di adattarsi alla persona e alla fase che sta attraversando.

“Se oggi l’obesità è riconosciuta come una patologia cronica, allora dobbiamo affrontarla con una logica di lungo periodo. Parliamo di una traiettoria clinica che richiede stabilità e adattamento nel tempo, con fasi diverse che necessitano strumenti diversi. La gestione del peso non si gioca soltanto sui chili persi nelle prime settimane ma – osserva Mikiko Watanabe, endocrinologa, ricercatrice e docente alla Sapienza Università di Roma – sulla capacità di stabilizzare quel risultato nel tempo. Sappiamo che una risposta progressiva e ben tollerata aumenta la probabilità di continuità nei mesi successivi, ed è proprio questa continuità che trasforma un cambiamento iniziale in un beneficio clinico duraturo. Per questo è fondamentale poter contare su opzioni terapeutiche diverse, farmacologiche e non, da integrare in modo personalizzato lungo il percorso. Nelle malattie croniche non esiste una soluzione unica: esiste la strategia più adatta alla persona e alla fase che sta attraversando”.

Quando l’evidenza incontra la personalizzazione

Nel panorama delle opzioni disponibili per la gestione del peso, una tecnologia non sistemica certificata come dispositivo medico (Plenity) ha dimostrato risultati clinicamente rilevanti nel trial GLOW – pubblicato su Obesity[3] – in cui 6 persone su 10 hanno raggiunto una riduzione di peso significativa e oltre 1 su 4 ha superato il 10%. Un risultato che, insieme alla buona tollerabilità osservata, aiuta a spiegare perché una risposta iniziale progressiva possa favorire continuità terapeutica nel tempo.

“Questi dati indicano che è possibile ottenere benefici clinicamente significativi anche con un approccio non sistemico – prosegue Watanabe – e questo amplia le opzioni a disposizione del clinico. In una malattia cronica come l’obesità è fondamentale poter modulare l’intensità dell’intervento in un’ottica di personalizzazione della terapia. Disporre di strumenti diversi consente di costruire percorsi più sostenibili e personalizzati nel tempo”.

Il razionale tecnologico: un’azione fisica e locale

La tecnologia con approvazione FDA e marcatura CE alla base del dispositivo (Plenity) è un idrogel superassorbente composto da due ingredienti di origine naturale: un polimero derivato dalla cellulosa e acido citrico. Indicato per soggetti con BMI compreso tra 25 e 40 kg/m2 anche in assenza di complicanze, viene somministrato in capsule ed è attivo a livello dello stomaco e dell’intestino. Assunto con acqua prima dei pasti, il materiale si espande formando una matrice tridimensionale che simula l’effetto volumetrico delle fibre vegetali, favorendo una sazietà precoce e naturale e mimando un pasto abbondante.

“Spesso si pensa che il meccanismo sia semplicemente un rigonfiamento volumetrico, ma il punto non è aumentare di volume – continua Alessandro Sannino, professore di Scienza dei Materiali all’Università del Salento e ideatore della tecnologia Plenity – è controllare come quel materiale si comporta sotto sollecitazione durante la digestione e lungo tutto il transito intestinale. La struttura tridimensionale è stata progettata per mantenere stabilità ed elasticità in condizioni dinamiche e per disgregarsi in modo prevedibile e reversibile. È proprio questa progettazione strutturale a garantire sicurezza: il materiale svolge la sua funzione e viene poi eliminato in modo controllato, senza essere assorbito né interferire con i processi fisiologici”.

Una condizione complessa, una risposta strutturata

La Giornata Mondiale dell’Obesità è anche l’occasione per rivedere il linguaggio con cui questa condizione viene raccontata. Ridurre il tema a una questione di volontà o di performance significa ignorarne la complessità biologica e clinica. Il riconoscimento normativo e la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche segnano un passaggio importante. L’obesità non è un fallimento individuale, ma una condizione che richiede strumenti adeguati e un approccio strutturato.

“Cambiare la narrazione significa creare le condizioni perché le persone chiedano aiuto prima e mantengano nel tempo quanto ottenuto. È fondamentale uscire dalla logica della performance – conclude Watanabe – e lavorare su obiettivi raggiungibili, evitando approcci punitivi o colpevolizzanti. Strategie che aiutano a gestire la fame, i momenti critici della giornata e il mantenimento dei risultati possono fare la differenza nel lungo periodo. È così che la gestione dell’obesità diventa un percorso di salute, e non una rincorsa alla bilancia”.

