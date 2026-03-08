“Obiettivo distrutto”: gli Emirati abbattono i droni con gli elicotteri | VIDEO

“Obiettivo distrutto”. È la frase che accompagna i video diffusi dal ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, che mostrano l’intervento delle forze armate per intercettare e neutralizzare i droni lanciati dall’Iran nel contesto dell’escalation militare. Nelle immagini, rilanciate dai canali ufficiali delle forze armate emiratine, si vedono elicotteri militari entrare in azione contro i velivoli senza pilota in arrivo. Dopo una raffica di colpi, il drone viene colpito in volo e distrutto. “Obiettivo distrutto”, annuncia la comunicazione operativa diffusa insieme ai filmati.

Gli attacchi con droni fanno parte della più ampia offensiva lanciata da Teheran contro diversi Paesi della regione in risposta alle operazioni militari occidentali e israeliane. Dalla fine di febbraio, l’Iran ha lanciato missili e droni verso obiettivi nel Golfo Persico, compresi gli Emirati, prendendo di mira anche basi militari che ospitano forze statunitensi nella regione. Secondo i dati diffusi dalle autorità emiratine, gran parte dei missili e degli UAV è stata intercettata dalle difese aeree, ma alcuni detriti sono caduti nelle aree urbane di Abu Dhabi e Dubai.

L’episodio conferma come la guerra in Iran stia rapidamente allargando il proprio raggio d’azione, trasformandosi in un confronto regionale che coinvolge basi militari, infrastrutture energetiche e rotte strategiche del Golfo. In questo scenario, gli Emirati rafforzano le operazioni di difesa aerea e di pattugliamento per contrastare nuove possibili ondate di droni e missili provenienti dal territorio iraniano.