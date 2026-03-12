Oltre Galileo: la missione Celeste è pronta a “blindare” il posizionamento europeo

Il prossimo 24 marzo segnerà l’inizio di una nuova era per la sovranità tecnologica del Vecchio Continente. Dalla remota penisola di Mahia, in Nuova Zelanda, un razzo Electron della Rocket Lab è pronto a staccarsi dalla rampa del primo spazioporto privato al mondo per portare in orbita i primi due pionieri della missione Celeste. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un radicale cambio di prospettiva per la navigazione satellitare europea.

Una “scorta” hi-tech per il sistema Galileo

Siamo abituati a considerare il sistema Galileo come il punto di riferimento per la precisione globale, ma l’economia moderna è ormai talmente legata ai segnali che arrivano dallo Spazio da richiedere una protezione supplementare. La missione Celeste nasce proprio con l’obiettivo di integrare l’attuale infrastruttura, rendendola più resiliente e capace di resistere a possibili malfunzionamenti o interferenze.

Mantenere la leadership nell’innovazione non è solo una questione di prestigio scientifico, ma una necessità economica: rafforzare questi sistemi significa proteggere le transazioni finanziarie, i trasporti e le infrastrutture critiche che dipendono dal posizionamento in tempo reale.

La rivoluzione dell’orbita bassa

La vera novità tecnica risiede nella posizione scelta per questi nuovi “occhi” tecnologici. Mentre i satelliti Galileo operano in un’orbita media a oltre 20mila km di quota, i dimostratori di Celeste si posizioneranno molto più vicini a noi, nella cosiddetta Orbita Terrestre Bassa (LEO), tra i 500 e i 1.000 km di altitudine.

Questa vicinanza permetterà di sfruttare nuove bande di frequenza finora inutilizzate per la navigazione, migliorando drasticamente le prestazioni complessive e aprendo la strada a servizi inediti. Essendo più vicini alla Terra, i segnali possono essere trasmessi con caratteristiche diverse, aumentando la penetrazione e la precisione del sistema integrato.

Dalla Nuova Zelanda al Circolo Polare Artico

Sotto la guida industriale di Thales Alenia Space, la missione seguirà un protocollo operativo rigoroso. Una volta che il razzo Electron avrà rilasciato i 2 satelliti, il 1° segnale di vita verrà intercettato dalla stazione terrestre norvegese delle Svalbard. Sarà quello il momento cruciale in cui i tecnici verificheranno il corretto assetto dei dispositivi.

Il piano di volo di Celeste

Lancio : previsto dal 24 marzo 2026

: previsto dal 24 marzo 2026 Vettore : razzo Electron (Rocket Lab)

: razzo Electron (Rocket Lab) Fase 1 : apertura dei pannelli solari e delle antenne subito dopo il 1° contatto

: apertura dei pannelli solari e delle antenne subito dopo il 1° contatto Fase 2 : test operativi per una durata di 6 mesi

: test operativi per una durata di 6 mesi Fase 3: lancio di altri 4 satelliti, più grandi e potenti, programmato per l’anno prossimo

Questa prima coppia di satelliti rappresenta solo l’avanguardia di una costellazione più ampia. Dopo la fase di test semestrale, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha già pianificato il lancio di unità più massicce e performanti per il 2027, consolidando una rete che promette di rendere l’Europa indipendente e all’avanguardia in un settore dove la precisione non è più un lusso, ma il motore invisibile del nostro quotidiano.