Oggi, 27 marzo 2026, il mondo delle scienze aerospaziali si ferma per ricordare un anniversario che, nonostante il passare dei decenni, non smette di generare interrogativi. Sono passati esattamente 58 anni da quando Jurij Gagarin, il leggendario cosmonauta sovietico che il 12 aprile 1961 divenne il primo essere umano a viaggiare nello Spazio e a orbitare attorno alla Terra, precipitò con il suo caccia MiG-15UTI nelle foreste moscovite. Non era una missione spaziale, ma un banale volo di addestramento: un dettaglio che rende la sua scomparsa, a soli 34 anni, ancora più difficile da accettare per la memoria collettiva.

Un minuto di silenzio, un’eternità di dubbi

Quella mattina del 1968, Gagarin non era solo. Al suo fianco sedeva Vladimir Serëgin, un pilota veterano e pluridecorato. Eppure, nonostante l’esperienza combinata dei 2, qualcosa andò catastroficamente storto alle 10:31. Il velivolo si schiantò al suolo con un angolo di impatto quasi verticale, lasciando dietro di sé solo frammenti di metallo e un vuoto incolmabile nella propaganda e nel cuore dell’Unione Sovietica. Per anni il silenzio del Cremlino ha alimentato leggende urbane e teorie del complotto, ma la ricerca scientifica moderna e la parziale apertura degli archivi hanno spostato il focus su cause molto più tecniche e, per certi versi, tragicamente banali.

Le ipotesi al vaglio: tra fisica e fatalità

Se analizziamo l’incidente con le conoscenze aerodinamiche odierne, il quadro si fa complesso. La teoria più accreditata, difesa a lungo dal collega e amico Aleksej Leonov, punta il dito contro la turbolenza di scia. In un’epoca di controlli radar meno serrati, un altro intercettore – probabilmente un Sukhoi Su-15 – sarebbe passato troppo vicino al piccolo MiG di Gagarin. L’onda d’urto e i vortici generati dai motori del jet più grande avrebbero letteralmente “capovolto” il velivolo di Gagarin, innescando una vite incontrollabile da cui, a bassa quota, era fisicamente impossibile uscire.

Tuttavia, questa non è l’unica ricostruzione plausibile. Altri esperti suggeriscono che la causa scatenante possa essere stata una manovra evasiva estremamente brusca, forse per evitare l’impatto con un pallone meteorologico o uno stormo di uccelli. In questo scenario, la velocità della manovra avrebbe portato il MiG oltre i suoi limiti strutturali o avrebbe causato uno stallo aerodinamico improvviso. A complicare ulteriormente il puzzle interviene l’ipotesi della depressurizzazione della cabina. Se una valvola di ventilazione fosse rimasta accidentalmente aperta, i 2 piloti avrebbero potuto soffrire di un’improvvisa ipossia. Nel tentativo disperato di scendere rapidamente a una quota dove l’aria fosse respirabile, potrebbero aver perso il controllo del mezzo o essere svenuti a causa del violento sbalzo di pressione, trasformando il caccia in un proiettile senza guida.

L’eredità di un pioniere

Mentre oggi, nel 2026, discutiamo dei protocolli di sicurezza per i voli turistici orbitali e delle prossime basi su Marte, la tragedia di Kiržač ci ricorda che il volo, in ogni sua forma, resta una sfida costante alle leggi della fisica. Gagarin è morto mentre cercava di tornare a fare ciò che amava di più: pilotare. La sua fine rimane un caso di studio fondamentale per la sicurezza del volo.