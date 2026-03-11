Opportunità unica di vedere i satelliti ESA prima del lancio

E’ in programma un’occasione unica per vedere tre satelliti costruiti dall’ESA durante i preparativi finali prima del lancio. Si tratta del satellite Fluorescence Explorer dell’Agenzia spaziale europea, noto come FLEX, del prossimo satellite del programma Copernicus dell’UE, Sentinel-3C e del satellite meteorologico Meteosat Third Generation Imager, MTG-I2. La giornata comprende una visita per vedere tutti e tre i satelliti nella camera bianca, oltre a presentazioni e opportunità di interviste presso la sede centrale di Thales Alenia Space a Cannes, in Francia, giovedì 16 aprile 2026.

Durante la visita alla camera bianca, i media registrati potranno scattare foto di tutti e tre gli impressionanti satelliti e dei loro strumenti. Questa sarà l’ultima visione pubblica dei satelliti prima che vengano preparati per la spedizione allo spazioporto europeo nella Guyana francese. Leader ed esperti dell’ESA Earth Observation, di Eumetsat, della Commissione Europea, di Thales Alenia Space e di altri saranno disponibili sul posto per interviste.

I dettagli

FLEX: Si tratta di una missione innovativa sviluppata dal programma FutureEO dell’ESA in collaborazione con la comunità scientifica, per rilevare e misurare lo stato di salute delle piante dallo spazio. Lo fa rilevando la fluorescenza emessa dalla vegetazione durante il processo di fotosintesi.

Copernicus Sentinel-3C: questo è il terzo satellite della missione Sentinel-3, che fornisce informazioni essenziali in tempo quasi reale per le previsioni meteorologiche e oceaniche. La sua suite di strumenti all’avanguardia misura anche le terre emerse, i ghiacci e l’atmosfera terrestre per monitorare e comprendere le dinamiche globali su larga scala.

Meteosat Third Generation-Imager2 (MTG-I2): il terzo satellite della costellazione MTG produrrà immagini per le previsioni meteorologiche in Europa con un dettaglio senza precedenti. Questa missione fornisce dati e funzionalità completamente nuovi per i servizi meteorologici europei, particolarmente adatti al nowcasting di eventi meteorologici estremi.

Programma della visita dei media, giovedì 16 aprile 2026

08:30 – Saluti di benvenuto da parte di:

Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space Simonetta Cheli, Direttore dei programmi di osservazione della Terra presso l’ESA Mauro Facchini, Capo dell’unità per l’osservazione della Terra presso la Commissione europea – Direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio (DEFIS) Paul Counet, Responsabile strategia, comunicazione e relazioni internazionali presso Eumetsat



09:10 – Presentazioni MTG-I2

10:00 – Presentazioni Sentinel-3C

10:45 – Pausa caffè

11:00 – Presentazioni FLEX

11:30 – Domande e risposte

12:00 – Pranzo a buffet

13:30 – Visite di gruppo in camera bianca.