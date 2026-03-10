Pappagalli vivi oltre le vette delle Ande: svelato l’antico mercato delle piume colorate nel Perù pre-Inca

Oggi la prestigiosa rivista scientifica Nature Communications ha pubblicato uno studio pionieristico intitolato “Ancient DNA and spatial modeling reveal a pre-Inca trans-Andean parrot trade“. La ricerca, condotta da un team internazionale guidato da George Olah, Pere Bover e Izumi Shimada, getta una nuova luce sulle dinamiche economiche e sociali delle popolazioni andine prima dell’ascesa dell’Impero Inca. Lo studio rivela che le piume dai colori vibranti, simboli di altissimo status sociale nella cultura Ychsma, non erano semplici merci di scambio, ma il risultato di un complesso sistema logistico che prevedeva il trasporto di pappagalli vivi attraverso una delle catene montuose più impervie del mondo. Integrando genomica antica, analisi degli isotopi stabili e modellazione spaziale, gli scienziati sono riusciti a ricostruire l’intero viaggio di questi uccelli esotici, dimostrando l’esistenza di reti commerciali sofisticate e gestite con cura già nel Periodo Intermedio Tardo, tra il 1000 e il 1470 d.C.

Il ritrovamento nelle tombe d’élite del centro religioso di Pachacamac

Il fulcro della ricerca risiede nei reperti recuperati da una tomba d’élite intatta situata a Pachacamac, un centro religioso e funerario di primaria importanza sulla costa centrale del Perù. Questo sito, caratterizzato da un clima iper-arido che ha permesso una conservazione eccezionale dei materiali organici, ospitava 34 fardelli funerari, alcuni dei quali adornati con maschere di legno dipinte di cinabro e spettacolari copricapi piumati. Le piume, che conservano ancora oggi le loro brillanti tonalità blu, verdi e rosse, venivano fissate al retro di “false teste” poste sopra i fardelli per emulare l’aspetto di alto rango del defunto. La datazione al radiocarbonio ha confermato che questi ornamenti risalgono a un periodo compreso tra il 1102 e il 1457 d.C., collocandoli fermamente nell’era della cultura Ychsma, una confederazione di regni politicamente autonomi che fiorì dopo il collasso dell’Impero Wari e prima della sottomissione agli Inca.

La prova del DNA antico sulle piume cerimoniali

Per superare i limiti dell’identificazione visiva, spesso imprecisa su reperti così antichi, i ricercatori hanno estratto il DNA antico dai frammenti di piume. Le analisi genomiche hanno identificato con precisione quattro specie distinte di grandi pappagalli amazzonici: l’Ara macao (ara scarlatta), l’Ara ararauna (ara gialloblù), l’Ara chloropterus (ara ali verdi) e l’Amazona farinosa (amazzone farinosa). Tutte queste specie sono originarie delle foreste tropicali di pianura situate a centinaia di chilometri a est, sul versante opposto delle Ande. Un dato particolarmente significativo emerso dall’analisi della diversità genetica è che questi uccelli non provenivano da programmi di allevamento locale in cattività, come quelli documentati nel sud-ovest degli Stati Uniti. Al contrario, l’elevata variabilità genetica riscontrata indica che gli esemplari venivano prelevati direttamente da ampie popolazioni selvatiche dell’Amazzonia, suggerendo una cattura sistematica in natura anziché una riproduzione controllata sulla costa.

Uccelli trasportati vivi attraverso le montagne e nutriti con mais

Uno degli aspetti più sorprendenti dello studio riguarda lo stato in cui gli animali attraversavano le Ande. L’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto effettuata sulle piume ha rivelato una firma dietetica che non appartiene alla foresta pluviale. I valori riscontrati indicano che, durante il periodo di crescita delle piume, i pappagalli consumavano una dieta tipicamente costiera ricca di piante C4, come il mais, probabilmente coltivate utilizzando il guano di uccelli marini come fertilizzante. Questa discrepanza tra l’origine genetica selvatica e la dieta costiera si spiega solo con un modello di cattura e trasporto in vita. Gli uccelli venivano catturati nell’Amazzonia e trasportati vivi attraverso i passi montani per essere poi mantenuti in cattività negli insediamenti costieri per lunghi periodi. Questa pratica garantiva una fornitura costante di piume fresche per la produzione di oggetti di prestigio, nonostante l’ambiente arido della costa fosse del tutto inadatto alla riproduzione naturale di queste specie tropicali.

Le rotte del lusso tra la foresta pluviale e l’Oceano Pacifico

Attraverso la modellazione della resistenza del paesaggio, basata sulla teoria dei circuiti, il team ha identificato i corridoi più probabili utilizzati per questo commercio trans-andino. I modelli hanno evidenziato due percorsi principali che collegavano il cuore del territorio Ychsma alle sorgenti amazzoniche. La prima è una rotta settentrionale che sfruttava i potenti regni della costa nord, come i Chimú e i Sicán, che agivano probabilmente come intermediari commerciali di alto livello. Questi centri avevano contatti consolidati con le popolazioni Chachapoyas delle pendici amazzoniche, note per la loro abilità nella cattura degli uccelli. La seconda è una rotta centrale più diretta che attraversava le montagne verso la regione di Cerro de la Sal, un corridoio storicamente utilizzato dai gruppi di lingua Arawak per scambiare prodotti della foresta con le valli costiere. Sorprendentemente, il modello ha mostrato che il commercio marittimo, sebbene utilizzato per altre merci, non offriva vantaggi significativi per il trasporto di queste piume esotiche.

Una complessa economia pre-incaica basata sull’interconnessione regionale

I risultati di questa ricerca sfidano la visione tradizionale che descrive il Periodo Intermedio Tardo come un’epoca segnata esclusivamente da conflitti e isolamento regionale. Al contrario, emerge l’immagine di un mosaico complesso di interazioni a lunga distanza e di integrazione economica che operava efficacemente al di fuori di una struttura imperiale centralizzata. La cultura Ychsma, pur essendo una società non imperiale, era in grado di gestire flussi costanti di beni di lusso attraverso reti multistrato che coprivano migliaia di chilometri. Questo approccio multidisciplinare non solo fornisce uno strumento potente per redigere la mappa delle antiche economie globali, ma offre anche una prospettiva storica profonda sul fascino umano per la bellezza dei pappagalli, un interesse che oggi purtroppo alimenta un commercio illegale distruttivo che ne minaccia la sopravvivenza.