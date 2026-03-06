Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: la storia si accende all’Arena di Verona con oltre 600 atleti

Questa sera l’Arena di Verona ospita per la prima volta nella storia una cerimonia paralimpica in un sito UNESCO, aprendo i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con oltre 650 atleti provenienti da 50 nazioni, 79 eventi da medaglia e il debutto del curling in carrozzina, l’edizione promette di entrare nei libri di storia. Tra gli sport protagonisti ci sono sci alpino paralimpico, sci di fondo, biathlon, hockey su ghiaccio, snowboard e curling in carrozzina. Il para sci nordico è il più partecipato con 168 atleti, seguito dal para sci alpino con 164 e dal para ice hockey con 135. Le delegazioni più numerose arrivano da Cina (70 atleti), Stati Uniti (68), Canada (46) e Giappone (44). L’Italia schiera 42 atleti, mentre la Germania e l’Ucraina portano rispettivamente 40 e 25 atleti. Presenze simboliche per Russia e Bielorussia: 6 e 4 atleti, ammessi a gareggiare con inno e bandiera nazionali, ma oggetto di polemica internazionale e boicottaggio da parte di numerosi Paesi.

Un’altra novità riguarda la cerimonia di apertura: i portabandiera delle 46 nazioni saranno sostituiti da volontari, poiché molti atleti saranno già impegnati nelle competizioni il giorno successivo. L’Italia Team sfilerà con 20-25 atleti non impegnati nelle prime gare, mentre alfieri azzurri come Renè De Silvestro e Chiara Mazzel non prenderanno parte alla sfilata.

I Giochi si svolgeranno in 3 cluster: Milano, Cortina e Val di Fiemme, con Villaggi Paralimpici a Milano, Cortina e Predazzo. La cerimonia di chiusura si terrà il 15 marzo al Cortina Curling Olympic Stadium.

Il tema della cerimonia di apertura sarà “Life in Motion”, un’esibizione che unisce musica, danza e arte per raccontare resilienza, cambiamento ed evoluzione. Tra i protagonisti, il dj Michele Specchiale, noto come Miky Bionic, primo dj al mondo a esibirsi con una mano bionica, e i piloti del Wefly! Team e di Ali Per Tutti, pattuglie aeree in cui la maggior parte dei piloti è tetraplegica o paraplegica. La cerimonia si chiuderà con una chain song globale sulle note di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, reinterpretata da contributi internazionali.