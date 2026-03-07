Paralimpiadi, Vigili del Fuoco in campo alla cerimonia d’Apertura | FOTO

I vigili del fuoco hanno garantito, insieme alle altre istituzioni impegnate nel dispositivo di sicurezza, la tutela dell’evento inaugurale delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 presso l’Arena di Verona. Il servizio di vigilanza antincendio è stato assicurato con squadre operative e mezzi dislocati nell’area della manifestazione e nelle zone limitrofe, pronti a intervenire in caso di necessità, a supporto dello svolgimento in sicurezza dell’evento.