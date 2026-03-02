Parapendista infortunato sul Monte Tomatico, la nebbia complica le operazioni di recupero

Un pilota di parapendio di 24 anni di Pedavena (Belluno) è stato recuperato sul Monte Tomatico, nel massiccio del Grappa, dopo essersi infortunato a una gamba. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando il padre ha contattato il 118 dopo che la compagna del ragazzo aveva ricevuto l’ultima chiamata in cui segnalava la caduta e la batteria del cellulare scarica. Non conoscendo l’esatta posizione dell’incidente, due amici esperti hanno guidato i soccorritori della Stazione di Feltre fino al punto di decollo a 1.400 metri. Il pilota aveva presumibilmente fratture a tibia e perone. Il medico del Soccorso Alpino ha prestato le prime cure in attesa dell’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano, che però non ha potuto intervenire a causa della nebbia. Stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato a piedi dai soccorritori, con un tratto calato con corde e percorso nella neve, fino al fuoristrada e poi in ambulanza all’ospedale di Feltre.