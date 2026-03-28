Pasqua: 9 milioni di italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale

L’incertezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi sta influenzando le scelte di viaggio degli italiani: il 22% ha già modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% preferisce attendere sviluppi internazionali prima di decidere. Nonostante ciò, le festività pasquali sembrano essere al momento confermate: oltre 9 milioni di italiani partiranno, un dato leggermente inferiore rispetto allo scorso anno, anche a causa di una programmazione più lenta. È quanto emerge dal Focus dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio e Swg. Chi trascorrerà le vacanze pasquali resterà prevalentemente in Italia (84%), mentre il 9% opterà per una meta europea e il restante 7% sceglierà destinazioni extraeuropee. Tra le località italiane più gettonate spiccano Toscana e Campania, con circa un italiano su tre che visiterà parenti o trascorrerà qualche giorno da amici o in una seconda casa.

Le vacanze saranno per lo più brevi: solo il 14% prevede almeno cinque pernottamenti, mentre il 60% non supererà le due notti fuori casa. L’arrivo della primavera stimola la voglia di mare (29% delle partenze), mentre montagna e città d’arte si dividono equamente il resto delle preferenze, con il 14% ciascuna. Complice anche l’elevato numero di chi visiterà amici e parenti, il budget medio per le vacanze pasquali sarà contenuto, sotto i 400 euro a persona.