Paura a Pomezia, si apre una voragine: inghiottita un’auto a Torvaianica

Paura oggi a Torvaianica, frazione del Comune di Pomezia (Roma), dove si è aperta una voragine che ha ingoiato un’auto in transito. È successo in Via Danimarca, una zona molto frequentata. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo stava percorrendo la via quando il manto stradale ha ceduto sotto il peso del mezzo, facendolo precipitare nel vuoto con la parte anteriore e lasciandolo in bilico. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, senza riportare ferite ma solo un grande shock: è stato comunque assistito dal personale sanitario per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Pomezia per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità: l’intera area è stata transennata per il timore di ulteriori cedimenti.

Le cause

Da chiarire cosa abbia causato il cedimento dell’asfalto. La voragine potrebbe anche essere la conseguenza del forte maltempo che oggi ha colpito la zona con piogge incessanti. Oppure potrebbe essere stata una perdita occulta della rete idrica ad erodere il terreno sottostante, creando di conseguenza la voragine che ha inghiottito l’auto.